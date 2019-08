V Hongkongu opäť došlo k zrážke demonštrantov s políciou

Aktuálne protesty v Hongkongu. Foto: TASR/AP - Vincent Yu Foto: TASR/AP - Vincent Yu

Hongkong 24. augusta (TASR) - Polícia použila v sobotu na rozohnanie protivládneho protestu v Hongkongu opäť slzotvorný plyn a paprikový sprej. Policajné sily zadržali najmenej jedného z protestujúcich, píše agentúra AFP.Tisíce protestujúcich - mnohí s tvrdými pokrývkami hlavy a v plynových maskách - smerovali k priemyselnej štvrti Kwun Tong, kde ich pred policajnou stanicou zastavili desiatky príslušníkov poriadkových síl vyzbrojených štítmi a obuškami.Demonštranti vytvorili z dopravných zátarás a bambusových stavebných stĺpov barikádu a kričali na členov polície. Po tom, čo polícia nasadila slzotvorný plyn, začali demonštranti do členov polície hádzať kamene, fľaše a bambusové palice.Ako informovala agentúra AP, v štvrti Kowloon zrútila skupina protestujúcich na zem jeden zo stĺpov pouličného osvetlenia. Obávali sa totiž, že by na ňom mohli byť umiestnené kamery so špičkovou technológiou, ako i softvér na rozpoznávanie tvárí. Tieto technológie čínske úrady údajne využívajú na sledovanie ľudí.Predstavitelia Hongkongu však tvrdia, že tieto špeciálne lampy zbierajú len údaje o dopravnej situácii, počasí a kvalite ovzdušia. Protestujúci použili na zvalenie stĺpu elektrickú pílu, ktorou napílili jeho spodnú časť, pričom ďalší stĺp stiahli na zem pomocou priviazaných lán.Protesty, ktoré v Hongkongu trvajú už 11 týždňov, sú najväčšími od odovzdania Hongkongu z britskej koloniálnej vlády čínskej administratíve v roku 1997. Začali sa odporom proti návrhu zákona, ktorý by umožnil vydávanie jeho obyvateľov podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny, kde vládne komunistická strana. Prodemokratickí aktivisti takisto žiadajú vyšetrovanie policajného násilia na protestoch a odstúpenie správkyne Hongkongu Carrie Lamovej. Protivládne protesty sa často končia násilnosťami medzi políciou a demonštrantmi. Peking voči demonštráciám zastáva tvrdý postoj a považuje ich za priame spochybňovanie čínskej vlády.