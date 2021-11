Obchodné centrá a ubytovacie zariadenia sa cez lockdown nezatvorili úplne

Zákaz jesť v obchodnom centre

Obmedzené ubytovacie služby

25.11.2021 (Webnoviny.sk) - Obchodné domy a ubytovacie zariadenia sa nezatvorili úplne, ich služby sú však značne obmedzené. Vyplýva to z vyhlášok, ktoré zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR.Konkrétne v obchodných centrách môžu byť otvorené iba esenciálne prevádzky, detské kútiky musia byť uzatvorené. Prístupné nesmú byť ani sedacie sekcie.Platí tiež zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov. Zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou.Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania môžu fungovať iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti, a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia.Aj keď služby môžu poskytovať len v režime OTP, platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v spoločných priestoroch. Povolená je teda iba donáška do izby zákazníka. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania.