Strana Za ľudí chce povinne očkovať proti koronavírusu ľudí nad 55 rokov (video)

25.11.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Za ľudí podporí povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 u rizikovej skupiny ľudí vo veku nad 55 rokov. Povedala to na tlačovej konferencii predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Otázka podľa nej už neznie či zaviesť povinné očkovanie, ale kedy.Hlavný expert strany Za ľudí na zdravotníctvo a lekár Obaidullah Mir pripomenul, že očkovanie je jediný spôsob, ako sa dostať von z aktuálnej situácie. Vyzval občanov, aby podporili zdravotníkov a uľahčili im pracovný život tým, že sa nechajú zaočkovať.Okrem toho strana navrhuje, aby boli zdravotníci a pracovníci nemocníc zaradení do tretej kategórie podľa zdravotného rizika. Chceli by im tiež zabezpečiť rekreačné poukazy platné na Slovensku.Strana ďalej v rámci podporných opatrení na zvýšenie zaočkovanosti navrhuje zvýhodnenie zaočkovaných zo strany zdravotných poisťovní či skrátenie platnosti COVID pasu na deväť mesiacov a posilnenie ich kontroly. V rámci ďalších opatrení žiadajú napríklad zvýšenie dostupnosti monoklonálnych protilátok.