Obchodné spory zasahujú nemecké firmy, viaceré zhoršili svoje prognózy

Frankfurt nad Mohanom 16. augusta (TASR) - Napriek pozitívnym údajom o raste nemeckej ekonomiky viac než 40 nemeckých firiem kótovaných na frankfurtskej burze revidovalo v prvých šiestich mesiacoch svoje prognózy smerom nadol. Ukázali to údaje poradenskej spoločnosti EY.Podľa správy EY upravilo svoj odhad smerom nadol v 1. polroku tohto roka celkovo 42 nemeckých spoločností. To je najvyšší počet od roku 2011, keď EY začala so zverejňovaním uvedených údajov. Na porovnanie, v 1. polroku minulého roka zhoršilo svoj pôvodný odhad 29 nemeckých firiem.Horšie údaje zverejnila EY aj v súvislosti s počtom nemeckých podnikov, ktoré upravili pôvodné prognózy smerom nahor. Zatiaľ čo v prvých šiestich mesiacoch minulého roka zlepšilo pôvodné odhady 106 nemeckých podnikov, za 1. polrok tohto roka tak urobilo len 42 firiem.Podľa Martina Steinbacha z EY prognózy nemeckých firiem nepriaznivo ovplyvnil najmä vývoj vo svete, zvlášť obchodný konflikt medzi Spojenými štátmi a Čínou.povedal Steinbach. Okrem týchto podnikov konflikt obchodných veľmocí, ktorého súčasťou sú vzájomné dovozné clá, zasiahol podľa Steinbacha aj nemecké firmy vyrábajúce priamo na čínskom či americkom trhu.