Viedeň 16. augusta (TASR) - Vo viedenskom metre úplne zakážu konzumáciu jedla. Už dlhšie zvažovaný zákaz sa tak nebude týkať napríklad len silne aromatického rýchleho občerstvenia. Za takéto riešenie sa v prieskume vyslovili dve tretiny zúčastnených, informoval vo štvrtok rakúsky verejnoprávny rozhlas a televízia ORF.Zákaz konzumácie jedla zavedú postupne. Najskôr - od 1. septembra - začne platiť na linke U6. Od 15. januára 2019 ho rozšíria na všetky linky.Cestujúci mohli v prieskume trvajúcom tri týždne hlasovať o tom, aké potraviny by mali byť v budúcnosti v súpravách na linke U6 neprípustné. Na výber mali napríklad teplé jedlá s intenzívnou vôňou, suši, zmrzlinu či šaláty. Okrem toho odpovedali na otázky, či sú za úplný zákaz jedenia na linke U6 a či by si želali podobné opatrenia aj na iných linkách.Prevádzkovateľ metra v rakúskej metropole - spoločnosť Wiener Linien - informoval, že v internetovom prieskume hlasovalo 51.216 ľudí. Viac ako dve tretiny z nich (37.453) si zvolili odpoveď "áno" pri otázke, či si želajú zákaz jedenia na všetkých linkách metra. Celkovo 35.484 hlasujúcich podporilo zákaz rýchleho občerstvenia ako pizza, burgery či kebab.Zavedeniu zákazu bude predchádzať informačná kampaň. Okrem hlásení vo vlakoch a na nástupištiach budú cestujúcich upozorňovať aj plagáty a odkazy na svetelných tabuliach. Do niektorých súprav už príslušné piktogramy umiestnili.