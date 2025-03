Obchodné vojny a clá ohrozujú Slovensko. Aká by mala byť reakcia Únie na americký protekcionizmus?

Clá nezvyšujú prosperitu ekonomík

Diplomacia a diverzifikácia exportu

20.3.2025 (SITA.sk) - Globalizácia a rozmach svetového obchodu priniesli historický nárast bohatstva a kvality života pre mnohých. Avšak obchodné vojny a zvyšovanie bariér ohrozujú podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) ďalší rozvoj. Môže to negatívne ovplyvniť exportne orientované krajiny ako Slovensko.Zakladatelia klasickej ekonómie, ako Adam Smith a David Ricardo, tvrdili, že medzinárodný obchod prospieva všetkým krajinám, ak sa špecializujú na výrobu produktov, v ktorých majú komparatívnu výhodu. Voľný obchod umožňuje spotrebiteľom nakupovať kvalitnejšie a lacnejšie produkty. To prináša prospech všetkým.Po Druhej svetovej vojne sa odbúravanie bariér a nárast medzinárodného obchodu zrýchlili, čo prinieslo ekonomický rozmach do mnohých kútov sveta. Slovensko a región V4 pocítili významné benefity z masívnych zahraničných investícií, ktoré zvýšili životnú úroveň.Napriek tomu podľa inštitútu nie každý benefitoval z voľného obchodu rovnomerne. Otvorenie trhu môže viesť podľa odborníkov k rušeniu existujúcej výroby a regionálnej nezamestnanosti. Stabilný systém opatrení na kompenzáciu zasiahnutých ľudí a regiónov je nevyhnutný pre rast prosperity.Clo, ako daň na dovoz alebo vývoz, môže podľa IFP chrániť domáci sektor, ale nezvyšuje prosperitu ekonomík. Jednostranné zavedenie cla brzdí rast prosperity a môže viesť k obchodným vojnám, ktoré neprospejú ani jednej strane.EÚ by mala podľa inštitútu reagovať na protekcionizmus USA diplomaciou a diverzifikáciou exportu. Symbolická reakcia odvetnými clami môže byť podľa IFP menej nákladná ako obchodná vojna. Zníženie bariér v jednotnom trhu EÚ, najmä v obchode so službami, by prinieslo výrazné benefity.Slovensko, ako malá a otvorená ekonomika, stráca z každého obmedzenia medzinárodného obchodu. V obchodnej vojne strácajú viac tí, ktorí sú viac závislí od exportu. EÚ by mala podľa inštitútu využiť protekcionistické nálady v USA na oslovenie nových obchodných partnerov a uzatváranie nových obchodných zmlúv.