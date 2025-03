Pri požiari na východe Slovenska zomrelo päť ľudí, z toho štyri malé deti – FOTO

Vyhlásená mimoriadna situácia

Zvolaný krízový štáb

20.3.2025 (SITA.sk) - Päť osôb, z toho štyri malé deti, zomreli pri nočnom požiari unimobuniek na Korpašskej ulici vo Veľkej Šariši (okres Prešov), pri ktorom kompletne zhorelo osem príbytov.Bez strechy nad hlavou ostalo zhruba 30 ľudí, viacerých evakuovaných museli umiestniť do komunitného centra. Agentúru SITA o tom informoval primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall. V meste vyhlásil mimoriadnu situáciu.Požiar v lokalite s marginalizovanou rómskou komunitou bol nahlásený okolo 22:20. „Zasiahnutých bolo osem príbytkov, ktoré zhoreli do tla. Situáciou je zasiahnutých približne 30 ľudí, z toho 11 dospelých a sedem detí sme núdzovo umiestnili do komunitného centra, kde sme im zabezpečili nocľah, stravu a teplo. Medzi tými, o ktorých sa bolo potrebné postarať boli aj niekoľkodňové bábätká,“ uviedol Kall.Po požiari podľa primátora chýbajú štyria súrodenci vo veku do štyroch rokov a jedna ich príbuzná. „Pokiaľ viem, doteraz ich nenašli a oficiálne sa pohrešujú. Keďže ale informácie od členov rodiny a susedov sú také, že boli vnútri jednej bunky, je jasné, že sú už, žiaľ, nebohí. Snažili sa im mnohí pomôcť, ale vzhľadom na silný priebeh požiaru to nebolo možné.,“ skonštatoval Kall.V meste bola v súvislosti s požiarom a nutnosťou odstraňovať vzniknuté škody vyhlásená mimoriadna situácia. Mesto chce pomôcť s hľadaním ubytovania a ďalšou pomocou postihnutých požiarom.„O ôsmej hodine ráno máme zvolaný krízový štáb a z neho vyjdu ďalšie úlohy. Najmä zabezpečenie stravy a nocľahu,“ uviedol primátor, podľa ktorého tragédiu takýchto rozmerov v meste nezažili. „Škody na majetku bývajú pri povodniach i lokálnych požiaroch, ale takúto stratu na životoch si nepamätám,“ dodal.Nález piatich tiel po požiari potvrdil pre agentúru SITA aj operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Ako dodal, pri požiari zasahovalo 14 hasičov z Prešova s piatimi kusmi hasičskej techniky a sanitným vozidlom. Asistenciu poskytovali aj dobrovoľní hasiči z Veľkého Šariša, Šarišských Michaľan a Župčian a na mieste ľuďom pomáhali aj zamestnanci z mestského úradu.„Požiar bol uhasený a zásah bol ukončený. Na mieste je zisťovateľ príčin požiaru a požiarno-technický expertízny ústav, keďže došlo k usmrteniu piatich osôb,“ vysvetlil operačný dôstojník. Privolaný bol aj obhliadajúci lekár. Vzniknutá škoda na majetku zatiaľ nebola určená.