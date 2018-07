Obchodníci s drogami, ktorí sa vzdajú, v Kolumbii potrestajú menej

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bogota 9. júla (TASR) - Členovia zločineckých gangov v Kolumbii, ktorí sa vzdajú úradom, môžu dostať až o polovicu miernejšie tresty vo väzniciach. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa tamojší prezidentský úrad a médiá.Nová legislatíva, ktorú podpísal kolumbijský prezident Juan Manuel Santos, je zameraná na tisícky členov zločineckých gangov obchodujúcich s drogami. Týka sa to napríklad členov kolumbijského gangu Gulf Clan či povstaleckej organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC).Toto opatrenie bolo odkomunikované so skupinou Gulf Clan, uviedol Santos. Dodal, že to bude maťTieto slová prezidenta boli podľa DPA interpretované tak, že narážal na hromadné vzdanie sa členov Gulf Clanu.V roku 2016 povstalci z hnutia FARC podpísali s kolumbijskou vládou mierovú dohodu. Následkom toho mnohé oblasti, z ktorých sa povstalci z FARC stiahli, prevzali ďalšie zločinecké gangy podieľajúce sa na obchodovaní s drogami, vydieraní, únosoch detí či nelegálnej ťažbe.