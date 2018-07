Trump je stále presvedčený, že Kim sľub o denuklearizácii dodrží

Archívna snímka, Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyjadril v pondelok presvedčenie, že severokórejský vodca Kim Čong-un splní svoj záväzok voči denuklearizácii. A to aj napriek nedávnym vyhláseniam Pchjongjangu, podľa ktorých majú Spojené štáty v rámci vyjednávaní "jednostranné a zlodejské požiadavky".Ako informovala agentúra AP, išlo o prvú Trumpovu reakciu na kritické tlačové vyhlásenie KĽDR, ktoré vydal Pchjongjang v sobotu po odlete amerického ministra zahraničných veci Mikea Pompea z krajiny.Pompeo viedol v Severnej Kórei rokovania o realizácii plánu na denuklearizáciu a po ich skončení deklaroval posun a viacero dohôd. Pchjongjang však vzápätí označil rokovania s Pompeom za "poľutovaniahodné" s tým, že poškodili pozitívny duch júnového summitu prezidenta Trumpa a vodcu KĽDR Kim Čong-una v Singapure.Trump odpovedal v pondelok tvítom:Americký akademik a bývalý diplomat Robert Gallucci, ktorý sa v polovici 90. rokov zúčastňoval na vyjednávaniach so Severnou Kóreou, nepovažuje zmienené vyhlásenie KĽDR pre budúce vzájomné rokovania, píše AP.USA a Severná Kórea ešte nedosiahli dohodu o podmienkach, na základe ktorých by sa Pchjongjang vzdal svojich zbrojných programov. V súlade s deklaráciou zo summitu KĽDR prisľúbila, že budeCieľom Pompeovej návštevy v Pchjongjangu bolo začať konkrétnejšie rozhovory s cieľom objasniť ďalšie detaily.