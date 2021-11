Obchodníci vítajú možnosť disponovať informáciami o očkovaní, testovanie na ich náklady odmietajú

Efektívnejšie opatrenia

Financovanie testov zamestnávateľmi

12.11.2021 (Webnoviny.sk) - Zväz obchodu SR (ZO SR) víta navrhovanú zmenu Zákonníka práce , ktorá dáva možnosť zamestnávateľovi disponovať informáciami od svojich zamestnancov, či sú zaočkovaní, prípadne či ochorenie COVID-19 prekonali.Zamestnávatelia tak podľa zväzu budú mať možnosť efektívnejšie koordinovať interné opatrenia zamerané na ochranu zdravia svojich zamestnancov na pracovisku a zároveň zabezpečiť funkčný výkon svojej činnosti. Zväz obchodu to konštatoval v piatok s tým, že financovanie testov zamestnávateľmi naopak odmieta.Celý súbor navrhovaných opatrení, ktoré súvisia s treťou vlnou pandémie, bude konkretizovaný a precizovaný v príslušných vyhláškach. Je to podľa ZO SR na škodu veci, že pri tak dôležitej téme sa zväz dozvedá opäť len čiastkové, nesúrodé informácie, ktoré si každý môže vysvetliť inak, a to na základe rôznych medializovaných informácií.„Zatiaľ nie je jasné, či povinnosť kontrolovať zamestnancov bude platiť celoplošne, alebo regionálne a zároveň je nezodpovedaná aj otázka, kto bude uhrádzať náklady spojené s testovaním zamestnancov, aké druhy testov sa budú uznávať a či sa tieto povinnosti budú vzťahovať na všetky typy prevádzok. Financovanie testov zamestnávateľmi odmietame, to nie je cesta ako motivovať ľudí k očkovaniu a ani nedokážeme vybaviť všetky malé prevádzky testovacími kapacitami," uviedol zväz.Zväz obchodu v záujme funkčného nastavenia nových opatrení žiada zodpovedných predstaviteľov exekutívy, aby sa tieto povinnosti nevzťahovali na tzv. esenciálne služby, vrátane predajní potravín. Tieto prevádzky majú podľa aktuálne platných predpisov výnimku z režimu OTP vo vzťahu k zákazníkom, pretože musia byť obyvateľom prístupné. Totožný režim žiada zväz nastaviť aj vo vzťahu k zamestnancom týchto prevádzok, keďže najmä predajne potravín musia popri prístupnosti zostať aj prevádzkyschopné.