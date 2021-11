Režim na vonkajších hraniciach Slovenska sa zmenil, cestovanie do EÚ je dočasne obmedzené

Niektorí cestujúci majú výnimku

Povinnosti pri vstupe na územie Slovenska

12.11.2021 (Webnoviny.sk) - S platnosťou od stredy 10. novembra na vonkajších hraniciach Slovenskej republiky dočasne obmedzili cesty do Európskej únie (EÚ). Vonkajšia hranica je pozemná hranica s Ukrajinou a rozumejú sa pod ňou aj lety z krajín mimo schengenského priestoru. V tlačovej správe o tom informovala Denisa Bárdyová , hovorkyňa Prezídia Policajného zboru. Od stredy 10. novembra sú tak obmedzené cesty do EÚ, ktoré nie sú pre štátnych príslušníkov Ukrajiny nevyhnutné.„Vstup cez vonkajšiu hranicu bude aj naďalej umožnený napríklad osobám so vzťahom k osobe s pobytom na území SR alebo k občanovi SR, osobám, ktoré majú udelený platný pobyt na území SR, osobám očkovaným vakcínami schválenými Európskou liekovou agentúrou alebo Svetovou zdravotníckou organizáciou, “ spresnila Bárdyová.Výnimku majú ďalej aj osoby, ktoré spĺňajú všetky podmienky pre uplatnenie niektorej výnimky z povinnej izolácie po vstupe na územie SR.„Ak neočkovaný štátny príslušník Ukrajiny nepatrí do výnimky z uvedeného odporúčania Rady a chce vstúpiť na územie Slovenskej republiky napr. na turistické účely, bude mu na vonkajšej hranici vstup odopretý,“ dodala Bárdyová.Na štátnych príslušníkov Ukrajiny, ktorým bude umožnený vstup cez vonkajšiu hranicu, ako aj na všetky ostatné osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky zo zahraničia, sa vzťahujú povinnosti uložené Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR.