Obchodný deficit USA klesol na najnižšiu úroveň za 16 mesiacov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. decembra (TASR) - Americký obchodný deficit v októbri klesol na najnižšiu úroveň za 16 mesiacov. Dôvodom bol najmä obchodný spor s Čínou. Informovalo o tom ministerstvo obchodu, podľa ktorého sa do USA v októbri doviezlo menej áut, telefónov, hračiek a ďalšieho spotrebného tovaru.Celkový deficit zahraničnoobchodnej bilancie USA sa v októbri znížil o 7,6 % na 47,2 miliardy USD (42,59 miliardy eur) z revidovaných 51,1 miliardy USD v septembri a bol tak najmenší od mája 2018.Ekonómovia pritom očakávali, že obchodný schodok USA klesne na 48,7 miliardy USD z pôvodných 52,5 miliardy USD v septembri pred revíziou.Štatistiky ukázali, že americký export sa v októbri znížil o 0,2 % na 207,1 miliardy USD, ale import klesol ešte strmšie, o 1,7 % na 254,3 miliardy USD.Podľa ministerstva sa do USA v októbri doviezlo menej liekov, mobilných telefónov, elektroniky, odevov, hračiek a iného tovaru, väčšinou z Číny. A klesol aj dovoz automobilov. Import tovaru z Číny sa pritom znížil o 1,8 % na 35,3 miliardy USD.Pokles dovozu do veľkej miery odráža neustále výkyvy importu, ktorý raz stúpa a potom zase klesá v závislosti od načasovania colných sadzieb v USA. Americké firmy sa v auguste ponáhľali doviezť spotrebný tovar z Číny ešte pred tým, ako vstúpili do platnosti nové clá.Pokiaľ ide o export, znížil sa najmä vývoz liekov, leteckých motorov a automobilov. USA už druhý mesiac po sebe zaznamenali rekordný prebytok pri exporte ropy. Opäť sa tak potvrdilo, že Spojené štáty sa stali energetickou veľmocou.Napriek októbrovým údajom však obchodný deficit USA za prvých 10 mesiacov tohto roka vzrástol na 520,1 miliardy USD z 513 miliárd USD v rovnakom období 2018.A hoci clá pomohli USA znížiť schodok v ich obchodnej bilancii s Čínou, v prípade ostatných významných obchodných partnerov ich deficit stúpol.(1 EUR = 1,1081 USD)