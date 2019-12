Vďaka projektu Jedlo je pomoc poputuje Slovenskému Červenému krížu 6 nových špeciálne upravených vozidiel

Spoločnosť Kaufland

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - Niekoľkoročné partnerstvo spoločnosti Kaufland a Slovenského Červeného kríža (SČK) má jasné poslanie – pomáhať. V praxi to znamená niekoľko stoviek ton darovaných potravín ľuďom v núdzi, stovky litrov krvi na záchranu životov, ale aj tucet záchranárskych stanov. A oddnes aj dovedna 16 nových vozidiel pre terénne sociálne služby SČK. Pretože pomáhať je ľudské.Kaufland už po tretí raz podporil jednu z najstarších služieb SČK – terénne sociálne služby. Pomohol tak naprieč celým Slovenskom zabezpečiť pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní. "Projekt na podporu terénnych sociálnych služieb sme spustili v roku 2017. Za prvé dva roky sa nám podarilo zakúpiť desať vozidiel a sme veľmi radi, že v tomto ročníku môžeme opäť prispieť na nákup 6 nových vozidiel. Naším cieľom je pomáhať všade tam, kde je to potrebné a vďaka našej podpore terénnych sociálnych služieb sa pomoc dostane do ďalších kútov Slovenska. Veď jediné čo rozhoduje, sú činy, priblížil Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland.Vďaka projektu "Jedlo je pomoc" dnes reťazec symbolicky odovzdal Slovenskému Červenému krížu šesť nových špeciálne upravených vozidiel vybavených hydraulickou plošinou, ktorá umožňuje pohodlný nástup a výstup aj ľuďom na invalidnom vozíku. Terénne sociálne služby SČK znamenajú najmä prepravnú a opatrovateľskú službu, no patrí k nim aj sociálne poradenstvo a rozvoz šatstva, obedov či potravinovej pomoci. Prepravná služba zabezpečuje klientom a ich príbuzným odkázaným na asistenciu odvoz na miesto, kam sa sami nedokážu dostať. Vo väčšine prípadov im preprava umožňuje cestu za zdravotnou starostlivosťou alebo na úrady, mnohokrát však hrá aj dôležitú socializačnú rolu a odbúrava izoláciu od bežného života."Vďaka novým vozidlám bude možné terénne sociálne služby nielen posilniť, v dvoch veľmi vyťažených regiónoch (rožňavskom a košickom), ale ich aj zaviesť do štyroch lokalít, kde sme ich doteraz neposkytovali," približuje využitie nových vozidiel Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža. Trebišov, Snina, Topoľčany a Horehronie sa tak aj vďaka Kauflandu pridávajú k doterajším 13 územným spolkom, kde bola prepravná služba dostupná aj dodnes.Kampaň "Jedlo je pomoc" prebiehala vo všetkých slovenských predajniach od 17.10. do 27.11.2019, kedy reťazec za každý predaný výrobok z produktového radu Z lásky k tradícii prispel 10 centami na nákup týchto špeciálne upravených vozidiel.Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1270 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 67 prevádzok. Obchodné domy Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016, 2018), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Najdôveryhodnejšia privátna značka (2016, 2017, 2018, 2019), Najdôveryhodnejší predajca potravín (2018), Zodpovedný predajca (2016) a Top Employer Slovensko 2019. Spoločnosť Kaufland je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a PRO-HOKEJ a.s. V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: www.kaufland.sk Inzercia