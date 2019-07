Obchodný prebytok eurozóny aj EÚ v máji vzrástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 16. júla (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny v máji 2019 v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka vzrástol, rovnako ako v prípade celej 28-člennej Európskej únie (EÚ). Informoval o tom v utorok európsky štatistický úrad Eurostat.Podľa prvého odhadu Eurostatu sa hodnota exportu tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v máji 2019 zvýšila o 7,1 % na 203,4 miliardy eur zo 189,9 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. A zároveň, májový import zo zahraničia vzrástol o 4,2 % na 180,3 miliardy eur z minuloročných 173 miliárd eur. V dôsledku toho eurozóna zaznamenala v máji 2019 prebytok v obchode s tovarom v objeme 23 miliárd eur, ktorý bol vyšší ako kladné saldo 16,9 miliardy eur v máji 2018.Hodnota vnútorného obchodu v rámci eurozóny v máji 2019 stúpla o 4,9 % na 172 miliárd eur.Za prvých päť mesiacov tohto roka sa vývoz tovarov z eurozóny do zvyšku sveta zvýšil o 5 % na 973,5 miliardy eur a dovoz vzrástol o 5,2 % na 890,8 miliardy eur. Eurozóna tak zaznamenala prebytok vo výške 82,7 miliardy eur, čo je viac ako vlaňajší prebytok 80,5 miliardy eur.Obchod v rámci eurozóny vzrástol v januári až máji 2019 o 3,3 % na 838,7 miliardy eur.V celej Európskej únii (EÚ) sa podľa predbežného odhadu vývoz v máji 2019 zvýšil o 10,7 % na 178,5 miliardy eur a dovoz o 6,1 % na 170,7 miliardy eur. EÚ tak vykázala prebytok v obchode s tovarom na úrovni 7,8 miliardy eur, zatiaľ čo vlani mala kladné saldo 400 miliónov eur.Obchodná výmena v EÚ vzrástla v máji 2019 o 3,5 % na 308,1 miliardy eur.V januári až máji 2019 stúpol vývoz tovaru z Únie o 6,1 % na 833,9 miliardy eur, ale dovoz sa zvýšil ešte viac, o 6,6 % na 848,1 miliardy eur. Výsledkom bol obchodný deficit 14,2 miliardy eur, ktorý bol vyšší ako vlaňajší schodok 9,9 miliardy eur.Obchod v rámci EÚ za päť mesiacov do konca mája vzrástol o 3,9 % na 1,52 bilióna eur.