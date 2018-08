Obchodný prebytok eurozóny v júni medziročne klesol, v EÚ stúpol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 16. augusta (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny v júni 2018 medziročne klesol, ale v prípade celej Európskej únie (EÚ) sa zvýšil. Informoval o tom vo štvrtok európsky štatistický úrad Eurostat.Podľa prvého odhadu Eurostatu sa vývoz tovaru z eurozóny do zvyšku sveta v júni 2018 zvýšil o 5,7 % na 198,6 miliardy eur (zo 187,9 miliardy eur v rovnakom mesiaci minulého roka). Hodnota dovozu zo zvyšku sveta dosiahla 176,1 miliardy eur, čo je o 8,6 % viac ako pred rokom. V dôsledku toho eurozóna zaznamenala v júni 2018 obchodný prebytok vo výške 22,5 miliardy eur. Ten bol však menší ako prebytok 25,7 miliardy eur v júni 2017.Hodnota vnútorného obchodu v rámci eurozóny sa v júni 2018 zvýšila medziročne o 7,1 % na 170,7 miliardy eur.Za prvých šesť mesiacov roka vzrástol export z eurozóny do zvyšku sveta o 3,1 % na 1,125 bilióna eur, zatiaľ čo import stúpol o 3,8 % na 1,024 bilióna eur. Eurozóna tak zaznamenala v období január-jún 2018 prebytok vo výške 100,7 miliardy eur.Vnútorný obchod v rámci eurozóny za šesť mesiacov do konca júna 2018 stúpol o 5,5 % na 980,6 miliardy eur.V celej EÚ podľa predbežného odhadu vývoz tovaru mimo bloku v júni 2018 vzrástol o 8,2 % na 171,5 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 8,4 % na 164,6 miliardy eur. Výsledkom je obchodný prebytok vo výške 6,9 miliardy eur, ktorý bol väčší ako kladné saldo 6,6 miliardy eur v júni 2017. Vnútorný obchod v EÚ v júni tohto roka vzrástol o 5,4 % na 304,8 miliardy eur.Za šesť mesiacov do konca júna 2018 stúpol vývoz tovarov mimo EÚ o 2,5 % na 956,8 miliardy eur a dovoz o 2,8 % na 960,7 miliardy eur. V dôsledku toho zaznamenala EÚ v sledovanom období obchodný deficit v hodnote 3,9 miliardy eur, väčší ako schodok 1,2 miliardy eur v rovnakom období minulého roka. V januári až júni 2018 sa vnútorný obchod v Únii zvýšil o 5 % na 1,76 bilióna eur.