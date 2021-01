Obchodný register čakajú veľké zmeny, ministerstvo sľubuje aj lepšie hodnotenie Slovenska

Jeden súd

Externí registrátori

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Obchodný register na Slovensku čakajú veľké zmeny. Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do pripomienkového konania Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra. Ide o vecný materiál, ktorý stanovuje plán legislatívneho, infomačno-technického a organizačného zabezpečenia nového systému obchodného registra.Rezort si od zmien sľubuje najmä zlepšenie jeho fungovania a v nadväznosti na to aj zlepšenie postavenia Slovenska v hodnoteniach podnikateľského prostredia.Obchodný register by mal okrem iného fungovať na základe nového informačného systému. Ten aktuálny vznikol ešte v roku 1998 a svojím rozsahom a použitými technológiami už podľa ministerstva v súčasnosti dostatočne nepokrýva aktuálne požiadavky na správu obchodného registra."Nový systém obchodného registra bude fungovať výlučne v podobe elektronickej evidencie a publicity údajov o podnikateľoch zapísaných do obchodného registra, vrátane zbierky listín a elektronickej komunikácii s podnikateľmi a verejnou správou," priblížil rezort.Pre užívateľa by mali zmeny priniesť viaceré služby, ako napríklad elektronický prístup ku všetkým verejným údajom z obchodného registra, vrátane zbierky listín, ale aj zjednodušené online založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s využitím formulárov zakladateľských dokumentov s nižším poplatkom pri jej registrácii, či lustráciu a možnosť rezervovania obchodného mena na určitý čas.Novinkou by malo byť aj členenie zapisovaných údajov na zapisované a preberané, alebo možnosť súčasného zápisu do obchodného registra a oznámenia o začatí podnikania.Návrh tiež predpokladá zmenšenie počtu registrových súdov. Registrový súd by mal byť jeden, a to Okresný súd v Žiline. V súčasnosti je príslušnosť na vedenie obchodného registra zverená ôsmim registrovým súdom."Táto partikularita prináša viacero odlišností v postupoch jednotlivých súdov, čo pre zapísané osoby predstavuje právnu neistotu a nevyhnutnosť ich nastavovania sa na (špecifickú) rozhodovaciu činnosť viacerých súdov," argumentuje rezort.Ministerstvo tiež predpokladá, že registrovať budú okrem registrového súdu vo vymedzených veciach aj externí registrátori. Navrhuje pritom, aby túto činnosť vykonávali notári. Podľa rezortu to zvýši pohodlie klientov obchodného registra, rýchlosť zápisov a odbremení registrové súdy.Do začatia fungovania nového systému obchodného registra bude podľa ministerstva potrebné zabezpečiť viaceré úlohy, ako napríklad efektívnu opravu neaktuálnych údajov a jednoznačnú identifikáciu osôb zapísaných v obchodnom registri. Nevyhnutný bude aj výmaz zapísaných osôb, ktoré si neplnia svoje zákonné povinnosti a dokončenie elektronizácie zbierky listín.Vykonanie uvedených opatrení vyžaduje podľa rezortu predloženie a schválenie nového zákona o obchodnom registri a vytvorenie nového informačného systému. Nová legislatíva by podľa neho mala byť schválená v roku 2021, predpokladaný začiatok fungovania nového obchodného registra je od začiatku roku 2023.