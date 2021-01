V U. S. Steel Košice sa rozhodli predĺžiť testovanie do konca týždňa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť U. S. Steel Košice (USSK) sa rozhodla víkendové testovanie na ochorenie COVID-19, ktoré organizovalo mesto Košice, predĺžiť do konca tohto týždňa. Informoval o tom hovorca USSK Ján Bača Časy testovania sa prispôsobia nástupom zmien v USSK a od utorka sa začína testovať na verejnom mieste pri Vonkajších vzťahoch od 6:30 do 11:30 a následne od 13:30 do 18:30 hod.„Od piatka sme v priestoroch podniku otestovali 2 522 ľudí, z toho 1 240 zamestnancov. Pozitívnych bolo celkovo 67 ľudí. Dnes sme v testovaní pokračovali a do 12:00 sme otestovali ďalších 307 ľudí. Vďaka patrí mestu za to, že zorganizovalo toto testovanie a konkrétne aj dobrovoľníkom, ktorí pracovali u nás,“ uviedol Bača.Ako ďalej dodal hovorca spoločnosti, po víkende stúpol počet pozitívne testovaných v podniku na viac ako 200 zamestnancov. Títo ľudia ostanú podľa Baču v karanténe a zároveň sa dajú pretestovať aj ich blízke kontakty, aby sa znížilo ďalšie šírenie nákazy.