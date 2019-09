Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. septembra (TASR) – Obchodný register má byť exkluzívne v elektronickej podobe a vymažú sa z neho neaktívne spoločnosti. Vyplýva to z novely Obchodného zákonníka, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.Ministerstvo spravodlivosti SR chce novelou Obchodného zákonníka dosiahnuť transparentnejší a efektívnejší obchodný register. Na základe novely sa majú vylúčiť listinné návrhy a prejsť tak do exkluzívne elektronickej podoby registra, či už pôjde o zápis, zmenu, alebo výmaz údajov.Ministerstvo si tak dáva za cieľ novelou vymazať tieto neaktívne subjekty, vrátane tých, ktoré si dlhodobo neplnia povinnosti akoNovelou sa navrhuje aj vylúčenie možnosti dobrovoľného zápisu fyzickej osoby-podnikateľa do obchodného registra a špecifické opatrenia, ktoré budú smerovať k aktualizácii zapísaných údajov o podnikoch zahraničných právnických osôb a ich organizačných zložkách. Ministerstvo navrhuje takisto do obchodného registra zapisovať širší rozsah údajov o zapisovaných subjektoch, uvádza sa v predkladacej správe. Tým by sa podľa rezortu zabezpečil súlad a transparentnosť v údajoch o podnikateľoch uvádzaných v jednotlivých informačných systémoch verejnej správy.