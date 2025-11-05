Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Imrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

05. novembra 2025

Obchodný register prejde modernizáciou, ministerstvo sľubuje rýchlejšie konania aj vyššiu dôveryhodnosť údajov


Tagy: Obchodný register Súdne poplatky

Vláda schválila návrh nového zákona o obchodnom registri. Cieľom je modernizovať spôsob vedenia registra, znížiť administratívnu záťaž podnikateľov a zaviesť plnú elektronizáciu procesov. Nová právna ...



Zdieľať
670ead4e0bcf2036723925 676x451 5.11.2025 (SITA.sk) - Vláda schválila návrh nového zákona o obchodnom registri. Cieľom je modernizovať spôsob vedenia registra, znížiť administratívnu záťaž podnikateľov a zaviesť plnú elektronizáciu procesov. Nová právna úprava má byť účinná od 17. augusta 2026 a nahradí súčasný zákon z roku 2003.

Potreba komplexnej reformy


Ministerstvo spravodlivosti uvádza, že zákon reaguje na potrebu komplexnej reformy právnej úpravy vedenia obchodného registra, ktorá by reflektovala na požiadavky súčasnej doby a technický vývoj v tejto oblasti. Nový systém má podľa rezortu priniesť nielen rýchlejšie konania, ale aj vyššiu dôveryhodnosť údajov a efektívnejšie prepojenie s inými štátnymi registrami.

Zákon vytvára právny rámec pre nový informačný systém obchodného registra financovaný z plánu obnovy s celkovou investíciou takmer 5,7 milióna eur. Po jeho zavedení budú údaje zverejnené online právne záväzné, čím sa podnikatelia vyhnú potrebe opakovane preukazovať tie isté informácie vo vzťahu k orgánom verejnej moci. Tento princíp má odstrániť duplicitné konania a znížiť náklady podnikateľov aj štátu.

Možnosť rezervácie obchodného mena


Jednou z najzásadnejších noviniek je možnosť rezervovať si obchodné meno ešte pred samotným vznikom spoločnosti. To firmám umožní budovať značku a identitu bez rizika, že im názov niekto preberie. Ďalšou významnou zmenou je získanie živnostenského oprávnenia priamo registráciou spoločnosti. Vybrané voľné živnosti tak nebude potrebné osobitne vybavovať.

Zákon tiež rozširuje právomoci notárov ako registrátorov, ktorí budú môcť vykonávať nielen prvozápisy, ale aj zmeny vo všetkých právnych formách obchodných spoločností. Tým sa rozšíri počet miest, kde bude možné rýchlo a efektívne uskutočniť zápis do registra, čo má zrýchliť celý proces a odľahčiť súdy. Výmaz zapísaných subjektov však zostane výlučne v kompetencii registrových súdov.

Ďalšie úpravy návrhu zákona


Nová úprava zároveň zavádza preventívnu kontrolu zakladateľských dokumentov s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť údajov. Zakladateľské listiny budú musieť mať formu notárskej zápisnice alebo zmluvy autorizovanej advokátom, a rovnaký režim sa bude vyžadovať aj pri kľúčových rozhodnutiach, ako je zvyšovanie či znižovanie základného imania alebo prevod obchodného podielu. Zavádza sa aj obmedzenie zastúpenia pri podaní návrhu na registráciu.

Návrh bude môcť podať len advokát, notár alebo zamestnanec zapísanej osoby. Tento krok má obmedziť tzv. pokútne praktiky a zvýšiť právnu istotu podnikateľov. Hoci zákon prinesie viac digitalizácie a menšiu byrokraciu, podľa analýzy ministerstva sa očakáva negatívny dopad na príjmy štátneho rozpočtu. Najmä v oblasti súdnych poplatkov. Dôvodom je rozšírenie činností notárov, ktorí budú vykonávať väčšinu registrácií namiesto súdov.

Ministerstvo odhaduje pokles príjmov, no má to čiastočne vykompenzovať daňová aktivita notárov a nové poplatky, napríklad za rezerváciu obchodného mena. Pozitívne sa očakáva dopad na výkon súdnictva. Zníženie administratívnej agendy by malo umožniť preradenie časti zamestnancov z registrových súdov na iné agendy, ktoré sú dlhodobo personálne poddimenzované.


Zdroj: SITA.sk - Obchodný register prejde modernizáciou, ministerstvo sľubuje rýchlejšie konania aj vyššiu dôveryhodnosť údajov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obchodný register Súdne poplatky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prokurátorka Pavlaninová, ktorá je spájaná so sektou AllatRa sa prirovnala k obetiam genocídy
<< predchádzajúci článok
Kyjev zničil transportné vozidlo raketového systému Iskander v ruskej Kurskej oblasti

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 