|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 5.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Imrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. novembra 2025
Kyjev zničil transportné vozidlo raketového systému Iskander v ruskej Kurskej oblasti
Ruské transportné vozidlo pre taktický raketový systém Iskander v ruskej Kurskej oblasti zasiahla v noci na utorok jednotka ukrajinských špeciálnych ...
Zdieľať
5.11.2025 (SITA.sk) - Ruské transportné vozidlo pre taktický raketový systém Iskander v ruskej Kurskej oblasti zasiahla v noci na utorok jednotka ukrajinských špeciálnych operačných síl v spolupráci s protiputinovským partizánskym hnutím Čornaja Iskra. Uviedla to v stredu tlačová služba ukrajinských špeciálnych síl, informuje web Ukrajinská pravda.
Útok sa stal neďaleko obce Ovsiannikovo v ruskej Kurskej oblasti. Ukrajinské špeciálne jednotky a miestni partizáni zároveň v tejto oblasti zničili radarovú stanicu 1L122 Harmon, ktorá bola v aktívnej službe. Ide o systém navrhnutý na detekciu a sledovanie vzdušných cieľov a poskytovanie údajov pre zameriavanie.
„Ukrajinské špeciálne operačné sily naďalej spôsobujú ruským silám ‚smrť tisíckami rán‘, čím približujú ich strategický kolaps," uviedol Kyjev.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev zničil transportné vozidlo raketového systému Iskander v ruskej Kurskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
Útok sa stal neďaleko obce Ovsiannikovo v ruskej Kurskej oblasti. Ukrajinské špeciálne jednotky a miestni partizáni zároveň v tejto oblasti zničili radarovú stanicu 1L122 Harmon, ktorá bola v aktívnej službe. Ide o systém navrhnutý na detekciu a sledovanie vzdušných cieľov a poskytovanie údajov pre zameriavanie.
„Ukrajinské špeciálne operačné sily naďalej spôsobujú ruským silám ‚smrť tisíckami rán‘, čím približujú ich strategický kolaps," uviedol Kyjev.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev zničil transportné vozidlo raketového systému Iskander v ruskej Kurskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Obchodný register prejde modernizáciou, ministerstvo sľubuje rýchlejšie konania aj vyššiu dôveryhodnosť údajov
Obchodný register prejde modernizáciou, ministerstvo sľubuje rýchlejšie konania aj vyššiu dôveryhodnosť údajov
<< predchádzajúci článok
PS predstavilo kandidáta na post primátora Košíc, chce priniesť zmenu a novú víziu – VIDEO
PS predstavilo kandidáta na post primátora Košíc, chce priniesť zmenu a novú víziu – VIDEO