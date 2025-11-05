Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 5.11.2025
 Meniny má Imrich
 24hod.sk    Zo zahraničia

05. novembra 2025

Kyjev zničil transportné vozidlo raketového systému Iskander v ruskej Kurskej oblasti


Tagy: Kurská oblasť ruské územie vojna na Ukrajine

Ruské transportné vozidlo pre taktický raketový systém Iskander v ruskej Kurskej oblasti zasiahla v noci na utorok jednotka ukrajinských špeciálnych ...



gettyimages 2195012789 676x451 5.11.2025 (SITA.sk) - Ruské transportné vozidlo pre taktický raketový systém Iskander v ruskej Kurskej oblasti zasiahla v noci na utorok jednotka ukrajinských špeciálnych operačných síl v spolupráci s protiputinovským partizánskym hnutím Čornaja Iskra. Uviedla to v stredu tlačová služba ukrajinských špeciálnych síl, informuje web Ukrajinská pravda.


Útok sa stal neďaleko obce Ovsiannikovo v ruskej Kurskej oblasti. Ukrajinské špeciálne jednotky a miestni partizáni zároveň v tejto oblasti zničili radarovú stanicu 1L122 Harmon, ktorá bola v aktívnej službe. Ide o systém navrhnutý na detekciu a sledovanie vzdušných cieľov a poskytovanie údajov pre zameriavanie.

Ukrajinské špeciálne operačné sily naďalej spôsobujú ruským silám ‚smrť tisíckami rán‘, čím približujú ich strategický kolaps," uviedol Kyjev.


Zdroj: SITA.sk - Kyjev zničil transportné vozidlo raketového systému Iskander v ruskej Kurskej oblasti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kurská oblasť ruské územie vojna na Ukrajine
