Obchodný spor s USA by mohol rast čínskej ekonomiky skresať o percento

Peking 17. mája (TASR) - Obchodný spor so Spojenými štátmi môže odkrojiť z tohtoročného ekonomického rastu Číny až jeden percentuálny bod. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na čínske médiá.Podľa čínskych médií člen stáleho výboru politbyra Wang Jang uviedol, že vláda nevylučuje, že americké dovozné clá na čínske produkty by mohli rast čínskej ekonomiky v roku 2019 skresať v najhoršom prípade o jeden percentuálny bod.Čínska vláda predbežne počíta s tohtoročným rastom ekonomiky v rozmedzí od 6 do 6,5 %. To je slabšie tempo rastu než v roku 2018, na ktorý si Peking stanovil cieľ rastu okolo 6,5 %. V minulom roku nakoniec čínska ekonomika vzrástla o 6,6 %, aj to však bol najslabší rast od roku 1990.