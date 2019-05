Opozičné OĽaNO žiada odvolanie ministra Á. Érséka

Na archívnej snímke minister Árpád Érsek. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 17. mája (TASR) – Opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) žiada pre údajné zlyhanie odstúpenie ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd). Ten podľa neho nezvládol výstavbu bratislavského obchvatu a svojou nečinnosťou dovolil, aby zhotoviteľ do násypu budovanej diaľnice navozil odpad z nelegálnej skládky.povedal v piatok na tlačovej konferencii poslanec a predseda hnutia Igor Matovič.povedal poslanec za OĽaNO Ján Marosz. Podľa Matoviča však dobrovoľné odstúpenie Érseka nie je pravdepodobné, a preto vyzval predsedu strany Bugára, aby ministra vymenil.Poslanci za OĽaNO sa kritikou Érséka pripojili k opozičnej strane SaS, ktorá chce pre podozrenie z kontaminácie násypu diaľnice na pondelok (20. 5.) zvolať parlamentný hospodársky výbor. SaS plánuje na stavbe aj poslanecký prieskum.Matovič však poslaneckému prieskumu neverí.okomentoval Matovič. Jediným riešením je podľa neho stavbu zastaviť a kontaminovanú zeminu odstrániť.dodal.Testy zeminy v násypoch vznikajúceho bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, nepotvrdili podľa vyjadrení rezortu dopravy kontamináciu, ktorá by ohrozovala zdravie ľudí. Analýza však preukázala použitie materiálov, ktoré nie sú v súlade so stavebnými predpismi. Aby bolo možné tieto výsledky definitívne potvrdiť a určiť rozsah problému, je podľa rezortu nutné urobiť dodatočné odbery vzoriek a ďalšie testy.