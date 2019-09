Obchodný spor USA s Čínou zhoršil vyhliadky firiem na zisky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šanghaj 11. septembra (TASR) - Obchodný spor USA s Čínou zhoršil vyhliadky na zisky aj investície amerických spoločností pôsobiacich v tejto ázijskej krajine. Ukázal to najnovší prieskum Americkej obchodnej komory (AmCham) v Šanghaji.Podľa prieskumu aj keď väčšina členov komory zostala v roku 2018 zisková, počet firiem, ktoré zaznamenali nárast príjmov, klesol. A prognózy ich budúcich výnosov sa tiež znížili, čo poukazuje narastúcich ciel a odvetných opatrení.Aj optimizmus v súvislosti s vyhliadkami firiem v nasledujúcich piatich rokoch sa znížil, prvýkrát od roku 2015, keď sa čínske akciové trhy prepadli a príslušné úrady na to vhodne a včas nezareagovali.uviedla AmCham v stredu v správe.AmCham uverejnila tieto výsledky v čase, keď sa americkí a čínski vyjednávači pripravujú na stretnutie vo Washingtone v októbri, aby sa pokúsili zastaviť eskaláciu už viac ako rok trvajúceho sporu. Vzhľadom na doterajší malý pokrok sú očakávania možného prielomu na rokovaniach nízke.Komora pripomína, že už tento rok je bez obchodnej dohody ťažký a budúci rok 2020 bude ešte horší.Väčšina členov AmCham bola proti používaniu ciel na riešenie obchodných sporov, až tri štvrtiny (75 %) respondentov uviedli, že sú proti.Prieskum sa uskutočnil v dňoch 27. júna až 25. júla, pred posledným zvýšením ciel a zúčastnilo sa na ňom 333 firiem.Viac ako štvrtina respondentov v prieskume potvrdila, že presmerovali investície pôvodne plánované pre Čínu inam, najčastejšie do juhovýchodnej Ázie a Indie. Išlo hlavne o investície do technológií, hardvéru, softvéru a služieb.Zrýchlenie poklesu investícií v tomto roku tak ukazuje, akému tlaku čelí čínske hospodárstvo, ktoré už v 2. štvrťroku rástlo najpomalšie za takmer 30 rokov.Prieskum ukázal, že počet amerických spoločností, ktoré očakávajú zvýšenie investícií klesol o 14,4 percentuálneho bodu a počet firiem, ktoré plánujú znížiť investície, stúpol o 12,2 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2018. To si vyberá svoju daň aj na pracovnom trhu.Takmer 20 % firiem v roku 2019 zredukovalo počet zamestnancov, zatiaľ čo v minulom roku to bolo len 10 %. A počet spoločností, ktoré naďalej prijímajú nových zamestnancov, klesol o 17,8 percentuálneho bodu.Okrem obchodného sporu zhoršuje vyhliadky firiem aj spomaľovanie čínskej ekonomiky. Takmer 60 % spoločností to považuje za svoj najväčší problém v nadchádzajúcich troch až piatich rokoch. To bolo o 22,5 % viac ako v minulom roku. AmCham napriek tomu uviedol, že v prieskume sa objavili aj