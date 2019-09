Psychologička: Pri výbere mimoškolských aktivít by mali byť aj deti

ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 11. septembra (TASR) - Pri výbere mimoškolských aktivít by mali byť prítomné aj deti. Upozornila na to psychologička Ľubica Kövérová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.povedala pre TASR psychologička. Podľa jej slov zabezpečiť sa to dá rôznymi športovými mimoškolskými aktivitami.Pri výbere mimoškolských aktivít by mali byť prítomné aj deti. Podľa psychologičky by sa mali rodičia s deťmi porozprávať o rôznych krúžkoch a možnostiach, ktoré ponúka ich okolie.uviedla Kövérová.Psychologička však upozornila, že pri plánovaní mimoškolských aktivít to netreba preháňať, lebo školáci potrebujú aj voľno na hru, v ktorej spoznávajú svet, rozvíjajú myslenie, tvorivosť a fantáziu.dodala psychologička.