Obchodovanie online – vysoké zisky a vysoké riziká

6.5.2020 (Webnoviny.sk) - Používatelia tradingových platforiem majú k dispozícii nástroje profesionálnych obchodníkov s akciami, ale podceňujú často riziká.Online svet sprístupnil obchodovanie cenných papierov širokej verejnosti, a nie je tak už len výhradou vybraných skupín obyvateľov. Občan nemusí chodiť do banky alebo hľadať makléra, teoreticky nepotrebuje ani konzultovať, do čoho a ako investovať. Dokonca ani nemusí mať výkonný počítač a okolo neho rad monitorov, ako to vídame vo filmoch o investičných bankároch z Wall Street. K rovnakým ziskom sa teoreticky môže dostať s obyčajným smartfónom, na ktorý si zadarmo stiahne obchodnú aplikáciu, akou je napríklad Metatrader. Obchodovať tak môže doslova kdekoľvek a kedykoľvek. A keď pritom neverí svojmu úsudku, môže realizovať tzv. Social trading, teda nastaviť svoje obchody tak, aby kopírovali obchodovanie vybraného investora alebo firmy.Výpočet "výhod" online obchodovania a k tomu určené aplikácie pre verejnosť by tak mohol pokračovať ďalej, ale my tu radšej zastavíme, aby sme sa pozreli aj na odvrátenú stranu. Tou sú riziká, že obchodník stratí všetok svoj vklad. "V prípade obchodovania s akciami alebo menami si začínajúci obchodník ešte spravidla dokáže predstaviť, čo pre jeho majetok znamená pokles alebo rast hodnoty kurzu," hovorí Olívia Lacenová, analytička TopForex , a dopĺňa: "V prípade využívania páky 'pri obchodovaní sú pre pochopenie potrebné základné matematické schopnosti. "Pákový obchod si následne ukážeme na investičnom nástroji nazývanom "rozdielová zmluva" (skratka CFD - z angličtiny "kontrakt na rozdiel").Na rozdiel od akcií alebo mien sa rozdielové zmluvy začali v investovaní používať len relatívne nedávno - v 90. rokoch minulého storočia. Slúžili z počiatku investičným inštitúciám pre poistenie proti pohybu kurzov akcií a ďalších aktív. Až časom sa z nich stal produkt uplatňovaný na trhu drobnými investormi a obchodníkmi.Pri využití inštrumentu CFD sa obchodník nestáva vlastníkom fyzickej akcie. Nemá tak nárok na podiel na zisku ani na žiadne rozhodovacie právomoci. Na druhú stranu neplatí napríklad burzové poplatky a obchodovanie s CFD je rýchlejšie a jednoduchšie oproti tradičným aktívam.CFD sú finančné deriváty, ktoré sa používajú na špekulácie na pohyby cien. Zjednodušene vzniká CFD otvorením pozície a končí jej uzatvorením. Špekulovať možno na pokles, či rast cien. Pri uzatvorení pozície sa vyrovná špekulácia obchodníka so skutočným priebehom ceny. Dochádza tak k realizácii zisku, či straty. To býva ďalej násobené využitím finančnej páky, ktorá umožňuje doplnenie objemu vlastného kapitálu o často podstatne vyšší objem cudzieho kapitálu. Obchodovanie s vyššou "čiastkou" tak vedie k zvýšeniu zisku, ale aj potenciálnych strát.Pre lepšiu predstavu, ako finančná páka v rámci CFD funguje, uvádzame zjednodušený príklad. Použijeme pre to pohyb akcií firmy Apple medzi 16. 4. 2020 a 17. 4. 2020. Akcie Apple mali hodnotu 287,09 USD (16.4.20 19:50). Druhý deň o 18:35 hod. mali hodnotu 277,29 USD. Išlo teda o pokles - 3,41%. V tabuľke s príkladmi obchodov sa pákový efekt pohybuje od 1:1 do 1:5. Vidíme tri rôzne výsledky podľa veľkosti páky. Zisk, alebo strata nastáva podľa toho, či špekulujeme na pokles, alebo na rast. Ukážeme si príklad, kedy obchodník očakával pokles Applu a špekuloval na to.* Poplatky: tabuľka znázorňuje tzv. Spread, poplatok brokera, ktorý sa vypočítava zo zisku obchodníka z rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou, a to v tomto prípade ako 0,14%. Aké sú poplatky a podrobnosti k ich výpočtu sa dozviete v dokumentoch TopForex o poplatkoch Predpokladajme teda, že obchodník 16.4. o 19:50 otvoril pozíciu v hodnote 10 000 EUR so špekuláciou na pokles a druhý deň o 18:35 ju uzavrel. Bez použitia pákového efektu realizuje slušný zisk 341 EUR. Pri použití pákového efektu 1:5 je tento zisk dokonca 1705 eur.Ako možno na príklade vyššie vidieť finančná páka môže dopomôcť k vysokým ziskom, ale zároveň spôsobiť rovnako vysoké straty. Preto je nutné, aby si obchodník uvedomil, ako veľmi je ochotný riskovať. Ak požaduje investor pri obchodovaní nízku mieru rizika, tak obchodovanie akcií pomocou CFD nebude šálka jeho kávy. Pre investorov s kladným vzťahom k riziku môže byť tento druh obchodovania vítaným členom portfólia. So základnými pojmami sa môže zoznámiť napríklad na stránkach TopForex tu ponúka obchodné prostredie platformy MT5 so zameraním na obchodovanie menových párov a radu inštrumentov CFD. TopForex pôsobí na 18 zahraničných trhoch. TopForex je registrovaná obchodná značka Goldenburg Group Limited, čo je cyperská investičná firma (CIF) dohliadanie a regulovaná Cyperskou komisiou pre burzy a cenné papiere (CySEC) s CIF Licenciu číslo 242/14. Viac na www.topforex.com Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 84.46% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu.Informačný servis