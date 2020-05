Koronavírus: Na Slovensku pribudlo osem nakazených, otvorili ďalšie obchody a Mikulec obhajoval štátnu karanténu (online)

17:16 Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) počas pandémie koronavírusu udeľuje pokuty v minimálnej výške, ktorú dovoľuje zákon. Vo svojej tlačovej správe to uviedla RVR. Dôvodom takéhoto rozhodnutia sú ekonomické dôsledky krízy spôsobenej koronavírusom. RVR to uviedla v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala hovorkyňa rady Ivana Čaučíková. RVR plánuje takýmto spôsobom pristupovať ku všetkým sankciám do skončenia koronakrízy, pokiaľ nedôjde zo strany médií k závažným porušeniam zákona.

16:18 Pomoc od štátu by mohli získať aj výstavárenské firmy zasiahnuté koronakrízou. Na stredajšej tlačovej besede to uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec. Uvedené spoločnosti síce neboli explicitne uvedené medzi tými, ktorým bola vplyvom koronavírusu znemožnená činnosť, avšak počas uplynulých týždňov fungovať nemohli. Požiadavka na ich zaradenie medzi firmy, ktoré môžu žiadať štát o pomoc, je preto podľa Oravca logická a oprávnená. „Prednesieme na koaličnej rade, aby sa tieto spoločnosti dostali medzi tie, ktoré budú mať možnosť dostať odškodnenie,“ vyhlásil Oravec. V prípade, že budú partneri s takouto požiadavkou súhlasiť, hlavný hygienik by mal vydať rozhodnutie, že výstavárenské firmy patria medzi „zatvorené“ prevádzky a následne by ich rezort práce zaradil medzi oprávnených žiadateľov. Ako Oravec dodal, následne by mohli žiadať štát o štandardnú pomoc, tak ako ostatné firmy, neišlo by o nič špeciálne.

16:05 Expozície a výstavy Slovenského národného múzea (SNM) sa po takmer dvoch mesiacoch znovuotvoria pre návštevníkov. V súvislosti s uvoľňovaním opatrení v boji proti ochoreniu Covid-19 sa začne s ich postupným otváraním od stredy 6. mája. Agentúru SITA o tom informovala Zuzana Vašáryová, vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM.

15:53 Americké súkromné firmy v apríli zrušili bezpríkladných 20,2 mil. pracovných pozícií, keďže pandémia koronavírusu uzavrela kancelárie, závody, školy, staveniská a obchody.

Správu o vývoji zamestnanosti v americkom súkromnom sektore agentúra ADP zverejnila dva dni pred tým, ako bude o zamestnanosti informovať ministerstvo práce. Ekonómovia oslovení v prieskume firmy FactSet predpokladajú, že v ekonomike USA minulý mesiac ubudlo 21 mil. pracovných miest.