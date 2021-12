Obchody s väčším sortimentom môžu v režime základ predávať iba taký tovar, aký majú ostatné prevádzky

Nakupovanie si vopred premyslite

Prístupné zostávajú aj trhoviská

13.12.2021 (Webnoviny.sk) - Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.Vo vyhláške upravujúcej činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí sa tiež konkretizuje, že na 25 štvorcových metrov priestoru otvorených prevádzok pripadá jedna osoba. Ak má prevádzka k dispozícii menší priestor, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník.ÚVZ SR zároveň upozorňuje obyvateľov, aby sa nad každou fyzickou návštevou prevádzky zamysleli a zvážili, či nie je možné tovar z uvedenej prevádzky objednať online alebo si aspoň zvoliť čas návštevy taký, v ktorom je v prevádzke čo najmenej ľudí.Úrad tiež odporúča, aby ľudia uprednostnili vopred premyslené nakupovanie viacerých vecí naraz, čím zamedzia opakovaným návštevám. Žiada zároveň prevádzkovateľov, aby k dodržiavaniu nastavených podmienok pristupovali zodpovedne a aby dbali hlavne na dôsledné dodržiavanie kapacitných obmedzení či pravidelné vetranie a dezinfekciu plôch.Samozrejmosťou by malo byť aj dohliadanie na riadne prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavanie rozostupov medzi zákazníkmi. Medzi prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 20:00 hod. a môžu fungovať v režime základ, teda pre všetkých bez ohľadu na imunitný status, patria predajne potravín, drogérie, novín a tlačovín.Ďalej ide o výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku vrátane reklamačných pracovísk, prevádzky telekomunikačných operátorov, ako aj poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb. Otvorené môžu byť aj opravy a servisy elektroniky či vecí vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov, strojov a iných zariadení.Svoje služby môžu tiež poskytovať kľúčové služby, obchodné miesta sieťových odvetví, predajne domácich a záhradkárskych potrieb, pričom domácimi potrebami je myslený drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad.Prístupné všetkým ostávajú aj nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia a potravín, avšak musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, ako aj vzdialenosť predajných miest dva metre od seba.Poslednými v tejto kategórii sú prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím.