Tea o tom vie svoje. Neznámy muž jej v mene mobilného operátora zavolá už po tretíkrát za šesť rokov, aby ju zlanáril ku konkurencii. Aj náhoda má svoje limity, nemyslíte?Vytrvalosť nie je trestná, no tento muž sa nehanbí sfúknuť ju ako neposlušnú pubertiačku, keď mu zakaždým oznámi, že si predĺžila zmluvu u konkurencie.Napriek tomu jeho príťažlivý a panovačný hlas prenikol do každej bunky jej tela už pri prvom telefonáte. Šialene túži priradiť si k nemu aj tvár, hoci morálny kompas namieta. Až dovtedy, keď sa z nej stane slobodná žena, ktorá si nikdy nemôže byť istá, kedy ten hlas počuje naposledy.Dochádza jej trpezlivosť a možno aj čas. Tak spraví to, po čom túžia mnohí z nás, ale málokto naberie guráž. Odpovie vnútornému hlasu na otázku – Čo ak? Ibaže kontakt na toho druhého má iba jeden z nich.Vyzvali by ste niekoho, aby vás zavolal na rande a zložili?Práve tam sa začína rozbúrená cesta plná vzrušenia, nedorozumení a dobrodružstva.A čo ak ani len netušia, že aj osud má svoju ponuku paušálov a nie všetky sa dajú predĺžiť? Dokážu napriek záväzkom zmeniť svojho operátora?