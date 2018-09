Obchvat Bánoviec nad Bebravou bude stáť o asi 1,5 milióna eur viac

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bánovce nad Bebravou 20. septembra (TASR) - Úsek rýchlostnej cesty R2 od Ruskoviec po Pravotice v Trenčianskom kraji sa predraží o viac ako 1,5 milióna eur. Vyplýva to z pokynu na zmenu, ktorý Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zverejnila vo vestníku verejného obstarávania.Diaľničiari vyššiu sumu za obchvat Bánoviec nad Bebravou, ktorý postavil dodávateľ v polovičnom profile, zdôvodnili nepredvídateľnými okolnosťami. "ozrejmila pre TASR hovorkyňa NDS Michaela Michalová.Realizácia nevyhnutných stabilizačných prác podľa nej spôsobila spomalenie výkopových prác podľa pôvodného a schváleného postupu výstavby, tým však chýbal výkopový materiál uvažovaný na budovanie násypových konštrukcií.doplnila.Stavba sa mala podľa materiálov vo vestníku pôvodne predražiť o asi 1,9 milióna eur, dodávateľ prác však nerealizoval pôvodne uvažované zlepšovanie zemín vápnením. Zmluvná suma vo výške 88.181.209,82 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sa tak navýšila o 1.543.047,81 eura bez DPH.priblížila Michalová.Z materiálov zverejnených vo vestníku ako i Centrálnom registri zmlúv ďalej vyplýva, že NDS zároveň v súvislosti so stavbou po schválení pokynu na zmenu číslo 12 vyčerpala 100 % nepredvídateľných nákladov. Tie tvorili desať percent z pôvodnej celkovej sumy za dielo, teda vyše osem miliónov eur. Čerpanie financií vo viacerých prípadoch vyplynulo z potreby zabezpečenia stability svahových porúch.zdôvodnila potrebu ďalších prác na stavbe v súvislosti s viacerými pokynmi na zmenu ešte vlani Michalová. Ďalšie pokyny na zmenu sa týkali režijných nákladov v nadväznosti na predĺženie lehoty výstavby, odvodnením objektov, napojením na cestu I/9 či informačným systémom.Obchvat Bánoviec nad Bebravou sprístupnili diaľničiari motoristom začiatkom októbra 2016. Úsek rýchlostnej cesty R2 od Ruskoviec po Pravotice s dĺžkou do desať kilometrov vybudovali Inžinierske stavby, a.s., so sídlom v Košiciach v polovičnom profile. Projekt spolufinancovala NDS z eurofondov a štátneho rozpočtu.