Trnavskí poslanci žiadajú mimoriadne zastupiteľstvo

Trnava 20. septembra (TASR) – Jedenásť poslancov naprieč všetkými poslaneckými klubmi sa podpísalo pod návrh na zvolanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Trnave. Jediným bodom programu má byť prerokovanie aktuálneho sporu mesta Trnava so spoločnosťami City-Arena, a.s., a City-Arena PLUS, a.s.Poslanci kritizujú postup primátora Petra Bročku, ktorý neinformoval poslanecký zbor a nemal jeho mandát na podanie súdnej žaloby o určení vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Okresný súd túto žalobu zamietol. Poslanci v návrhu uviedli, že doteraz boli informovaní predovšetkým od protistrany, prípadne prostredníctvom informácií zo sociálnej siete a médií. Poukazujú, že trnavské MsZ je zastupiteľským zborom obce, ktorému je ako jedinému vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním. V záujme minimalizovať ďalšie škody na majetku mesta iniciovala skupina poslancov zvolanie mimoriadneho MsZ.Informoval o tom Rastislav Mráz (KDH), predseda poslaneckého klubu Naše mesTTo, ktorý je jedným z kandidátov na primátora Trnavy a protikandidátom súčasného primátora.Podľa hovorcu mesta Trnava Pavla Tomašoviča radnica bude postupovať v tejto veci v zmysle zákona, ktorý určuje pri splnení podmienok zvolať mimoriadne zastupiteľstvo do 15 dní od podania.