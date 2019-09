Občianska iniciatíva odovzdala NR SR petíciu proti zápachu z Mondi SCP

Na archívnej snímke rokovacia sála NR SR v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Občianska iniciatíva Za zdravý Ružomberok odovzdala do Národnej rady (NR) SR petíciu s podpismi 11.415 obyvateľov SR, najmä Ružomberka, proti zapáchajúcim organosírnym zlúčeninám unikajúcim pri výrobe celulózy v akciovej spoločnosti Mondi SCP. Oznámili to na brífingu na pôde NR SR v Bratislave členovia petičného výboru za účasti viacerých opozičných poslancov.uviedol Patrik Lupták, predseda petičného výboru Za zdravý Ružomberok.Informoval, že občianske združenia spojené do Občianskej iniciatívy Za zdravý Ružomberok, v januári a februári 2019 zorganizovali verejné protestné akcie a petíciu proti opakujúcim sa neštandardným situáciám v podniku Mondi SCP, a. s., Ružomberok." podčiarkol Lupták.Pripomenul, že zapáchajúce látky a znečistené ovzdušie v Ružomberku sú povestné od postavenia závodu na výrobu celulózy nielen pre obyvateľov tu žijúcich, ale aj pre ľudí Dolným Liptovom prechádzajúcich. K akceptovateľnému zlepšeniu situácie v čistote ovzdušia prišlo v rokoch 2005 až 2007 po realizácii Projektu Impuls.upozornil.Zápach podľa Luptáka nespôsobuje len obťažovanie, ale má skutočné negatívne zdravotné účinky. Strach obyvateľov a obavy lekárov o zdravie obyvateľov Ružomberka a jeho okolia potvrdzujú aj alarmujúce štatistické údaje spracované na základe údajov Štatistického úradu SR od roku 1996 do roku 2017. Úmrtnosť v Ružomberku podľa nich za posledných 20 rokov oproti celoslovenskému priemeru na nádorové ochorenia stúpla o 150 %, na choroby obehovej sústavy o 60 %, na choroby dýchacej sústavy o 90 % a na choroby tráviacej sústavy o 250 %.Cieľom petície podľa Luptáka je okrem iného zabezpečenie trvalého, odborného a nezávislého posudzovania prípadnej príčinnej súvislosti neustále sa zhoršujúceho zdravotného stavu obyvateľov Ružomberka a obcí Dolného Liptova vrátane sledovania genotoxicity v závislosti od neustáleho zvyšovania výroby celulózy nielen štátnymi inštitúciami a organizáciami, ale aj nezávislými akreditovanými firmami, pri zabezpečení súčinnosti a vzájomnej spolupráce. Cieľom petície je taktiež zavedenie Verejného kontrolného a varovného systému na území Ružomberka a jeho priľahlých obcí v prípade únikov neznesiteľných smradov z výroby celulózy a v prípade mimoriadnych situácií vzniknutých počas tejto výroby.Podľa Martina Fecka, poslanca NR SR za opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), bude na rokovanie parlamentu opäť predložený návrh zákona o zápachoch, ktorý NR SR v minulom volebnom období už dvakrát odmietla.dodal Fecko.