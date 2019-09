V júli došlo v krajinách EÚ k badateľnému nárastu počtu azylantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 17. septembra (TASR) - Počet žiadostí o poskytnutie azylu v krajinách Európskej únie sa v júli tohto roku značne zvýšil. Uviedol to v utorok Európsky podporný úrad pre azyl (EASO).Podporný azylový úrad so sídlom vo Vallete na Malte spresnil, že v júli bolo podaných 62.900 žiadostí o udelenie právnej ochrany, čo predstavuje nárast o 26 percent voči predošlému mesiacu, pričom ide o najvyššiu hodnotu od marca 2017.Štatistiky, na ktoré sa odvoláva EASO, sa týkajú členských krajín Európskej únie, Nórska a Švajčiarska.Zvýšenie počtu žiadostí o azyl možno podľa správy EASOvysvetliť aj tým, že v júni bolo predložených len veľmi málo žiadostí. Ak sa však zohľadní prvý polrok, v období od začiatku januára do konca júla bol medziročný nárast počtu azylantov na úrovni 11 percent.Krajiny najčastejšieho pôvodu žiadateľov o azyl boli Sýria, Afganistan a Venezuela, ktoré spolu tvorili takmer jednu tretinu všetkých uchádzačov o právnu ochranu v Únii.Úrad EASO spresnil, že zodpovedné orgány v krajinách EÚ v júli spracovali 50.970 žiadostí a 65 percent žiadostí o azyl zamietli. V 28-člennej EÚ, Nórsku a Švajčiarsku bolo v júli 455.113 čakateľov na azyl.Tlačová agentúra DPA v tejto súvislosti uviedla, že aj napriek tomu, že počet žiadostí o azyl narastá, situácia má ďaleko od maxima dosiahnutého v rokoch 2015 - 2016, keď v júli 2016 bolo podaných takmer 120.000 žiadostí o azyl.Vlády EÚ sa už niekoľko rokov nevedia dohodnúť na reforme spoločnej azylovej a migračnej politiky. Táto otázka bude na programe budúcotýždňových rokovaní ministrov vnútra EÚ na Malte. Ich stretnutie je naplánované na 23. septembra.(spravodajca TASR Jaromír Novak)