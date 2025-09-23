|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 23.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zdenka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. septembra 2025
Občianske iniciatívy reagujú, spustili petíciu „Zachovajme 17. november“
Tagy: 17. november Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) kampaň chcem tu zostať Petícia
Občianske iniciatívy Chcem tu zostať, Študentstvo za otvorenú kultúru a Sme v tom spolu v utorok spustili celonárodnú petíciu „Zachovajme 17. november“. Reagujú tak na politické rozhodnutie o ...
Zdieľať
23.9.2025 (SITA.sk) - Občianske iniciatívy Chcem tu zostať, Študentstvo za otvorenú kultúru a Sme v tom spolu v utorok spustili celonárodnú petíciu „Zachovajme 17. november“.
Reagujú tak na politické rozhodnutie o zrušení Dňa boja za slobodu a demokraciu ako dňa pracovného pokoja. Tento krok považujú za bezprecedentný útok na najdôležitejší symbol modernej slovenskej demokracie a odkaz Nežnej revolúcie. Informoval o tom Erik Kliment zo Chcem tu zostať.
Petícia je zverejnená na internetovej stránke mojapeticia.sk. Vyzýva poslancov a poslankyne Národnej rady SR, aby dôrazne odmietli akékoľvek návrhy, ktoré by viedli k degradácii tohto sviatku na bežný pracovný deň. Podľa iniciatív by takýto krok nebol ekonomickým prínosom, ale fatálnou stratou pre národnú pamäť a občiansku identitu krajiny.
„Toto nie je diskusia o ekonomike, je to diskusia o duši našej krajiny," povedala zástupkyňa iniciatívy Študentstvo za otvorenú kultúru Linda Várošová. Pripomenula, že študenti v rokoch 1939 aj 1989 stáli v prvej línii boja proti totalitám.
„Je našou morálnou povinnosťou brániť ich odkaz. Siahnuť na 17. november je ako vytrhnúť stranu z učebnice dejepisu a tváriť sa, že sa nikdy nestala. To nedovolíme," skonštatovala.
Iniciatívy varujú, že zrušenie sviatku by bolo nebezpečným precedensom, ktorý relativizuje význam demokracie a slobody. Argumentujú, že pre mladú generáciu, ktorá totalitu nezažila, je tento deň kľúčovou pripomienkou, že sloboda nie je a nikdy nebola samozrejmosťou.
„Naša iniciatíva sa volá Chcem tu zostať, pretože veríme v budúcnosť Slovenska. Chceme zostať v krajine, ktorá si ctí hrdinov, nie v krajine, ktorá na nich zabúda kvôli úsporám," doplnil Kliment.
Podľa jeho slov krajina, ktorá je ochotná obetovať najsilnejší symbol svojho boja za slobodu, stráca morálny kompas a prestáva byť atraktívnym domovom. „Poslancom odkazujeme, ak chcete, aby tu mladí ľudia zostali, neberte im dôvody byť na túto krajinu hrdí," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Občianske iniciatívy reagujú, spustili petíciu „Zachovajme 17. november“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Reagujú tak na politické rozhodnutie o zrušení Dňa boja za slobodu a demokraciu ako dňa pracovného pokoja. Tento krok považujú za bezprecedentný útok na najdôležitejší symbol modernej slovenskej demokracie a odkaz Nežnej revolúcie. Informoval o tom Erik Kliment zo Chcem tu zostať.
Výzva poslancom a poslankyniam
Petícia je zverejnená na internetovej stránke mojapeticia.sk. Vyzýva poslancov a poslankyne Národnej rady SR, aby dôrazne odmietli akékoľvek návrhy, ktoré by viedli k degradácii tohto sviatku na bežný pracovný deň. Podľa iniciatív by takýto krok nebol ekonomickým prínosom, ale fatálnou stratou pre národnú pamäť a občiansku identitu krajiny.
„Toto nie je diskusia o ekonomike, je to diskusia o duši našej krajiny," povedala zástupkyňa iniciatívy Študentstvo za otvorenú kultúru Linda Várošová. Pripomenula, že študenti v rokoch 1939 aj 1989 stáli v prvej línii boja proti totalitám.
„Je našou morálnou povinnosťou brániť ich odkaz. Siahnuť na 17. november je ako vytrhnúť stranu z učebnice dejepisu a tváriť sa, že sa nikdy nestala. To nedovolíme," skonštatovala.
Hovoria o nebezpečnom precedense
Iniciatívy varujú, že zrušenie sviatku by bolo nebezpečným precedensom, ktorý relativizuje význam demokracie a slobody. Argumentujú, že pre mladú generáciu, ktorá totalitu nezažila, je tento deň kľúčovou pripomienkou, že sloboda nie je a nikdy nebola samozrejmosťou.
„Naša iniciatíva sa volá Chcem tu zostať, pretože veríme v budúcnosť Slovenska. Chceme zostať v krajine, ktorá si ctí hrdinov, nie v krajine, ktorá na nich zabúda kvôli úsporám," doplnil Kliment.
Podľa jeho slov krajina, ktorá je ochotná obetovať najsilnejší symbol svojho boja za slobodu, stráca morálny kompas a prestáva byť atraktívnym domovom. „Poslancom odkazujeme, ak chcete, aby tu mladí ľudia zostali, neberte im dôvody byť na túto krajinu hrdí," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Občianske iniciatívy reagujú, spustili petíciu „Zachovajme 17. november“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: 17. november Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) kampaň chcem tu zostať Petícia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie odporučila opäť novelizovať infozákon
Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie odporučila opäť novelizovať infozákon
<< predchádzajúci článok
Digitálne doklady sú oveľa bezpečnejšie ako fyzické, Slovensko.Digital podľa ministerstva šíri zbytočnú paniku
Digitálne doklady sú oveľa bezpečnejšie ako fyzické, Slovensko.Digital podľa ministerstva šíri zbytočnú paniku