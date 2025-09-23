Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 23.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zdenka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

23. septembra 2025

Občianske iniciatívy reagujú, spustili petíciu „Zachovajme 17. november“


Tagy: 17. november Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) kampaň chcem tu zostať Petícia

Občianske iniciatívy Chcem tu zostať, Študentstvo za otvorenú kultúru a Sme v tom spolu v utorok spustili celonárodnú petíciu „Zachovajme 17. november“. Reagujú tak na politické rozhodnutie o ...



Zdieľať
678f5b4581dc3486277295 676x451 23.9.2025 (SITA.sk) - Občianske iniciatívy Chcem tu zostať, Študentstvo za otvorenú kultúru a Sme v tom spolu v utorok spustili celonárodnú petíciu „Zachovajme 17. november“.


Reagujú tak na politické rozhodnutie o zrušení Dňa boja za slobodu a demokraciu ako dňa pracovného pokoja. Tento krok považujú za bezprecedentný útok na najdôležitejší symbol modernej slovenskej demokracie a odkaz Nežnej revolúcie. Informoval o tom Erik Kliment zo Chcem tu zostať.

Výzva poslancom a poslankyniam


Petícia je zverejnená na internetovej stránke mojapeticia.sk. Vyzýva poslancov a poslankyne Národnej rady SR, aby dôrazne odmietli akékoľvek návrhy, ktoré by viedli k degradácii tohto sviatku na bežný pracovný deň. Podľa iniciatív by takýto krok nebol ekonomickým prínosom, ale fatálnou stratou pre národnú pamäť a občiansku identitu krajiny.

Toto nie je diskusia o ekonomike, je to diskusia o duši našej krajiny," povedala zástupkyňa iniciatívy Študentstvo za otvorenú kultúru Linda Várošová. Pripomenula, že študenti v rokoch 1939 aj 1989 stáli v prvej línii boja proti totalitám.

Je našou morálnou povinnosťou brániť ich odkaz. Siahnuť na 17. november je ako vytrhnúť stranu z učebnice dejepisu a tváriť sa, že sa nikdy nestala. To nedovolíme," skonštatovala.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hovoria o nebezpečnom precedense


Iniciatívy varujú, že zrušenie sviatku by bolo nebezpečným precedensom, ktorý relativizuje význam demokracie a slobody. Argumentujú, že pre mladú generáciu, ktorá totalitu nezažila, je tento deň kľúčovou pripomienkou, že sloboda nie je a nikdy nebola samozrejmosťou.

Naša iniciatíva sa volá Chcem tu zostať, pretože veríme v budúcnosť Slovenska. Chceme zostať v krajine, ktorá si ctí hrdinov, nie v krajine, ktorá na nich zabúda kvôli úsporám," doplnil Kliment.

Podľa jeho slov krajina, ktorá je ochotná obetovať najsilnejší symbol svojho boja za slobodu, stráca morálny kompas a prestáva byť atraktívnym domovom. „Poslancom odkazujeme, ak chcete, aby tu mladí ľudia zostali, neberte im dôvody byť na túto krajinu hrdí," dodal.


Zdroj: SITA.sk - Občianske iniciatívy reagujú, spustili petíciu „Zachovajme 17. november“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 17. november Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) kampaň chcem tu zostať Petícia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie odporučila opäť novelizovať infozákon
<< predchádzajúci článok
Digitálne doklady sú oveľa bezpečnejšie ako fyzické, Slovensko.Digital podľa ministerstva šíri zbytočnú paniku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 