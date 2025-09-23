|
Utorok 23.9.2025
|Denník - Správy
23. septembra 2025
Digitálne doklady sú oveľa bezpečnejšie ako fyzické, Slovensko.Digital podľa ministerstva šíri zbytočnú paniku
Digitálne doklady sú oveľa bezpečnejšie ako fyzické. Na utorkovej tlačovej konferencii to skonštatoval generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Martin Hrachala. Reagoval tým na kritiku ...
23.9.2025 (SITA.sk) - Digitálne doklady sú oveľa bezpečnejšie ako fyzické. Na utorkovej tlačovej konferencii to skonštatoval generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Martin Hrachala. Reagoval tým na kritiku bezpečnosti eDokladov zo strany združenia Slovensko.Digital. Podľa Hrachalu združenie šíri paniku medzi ľuďmi.
„Keď stratíte fyzický doklad, ten kto ho nájde, ho ma okamžite k dispozícii a vie ho zneužiť. Digitálny doklad je schovaný za dvojfaktorovou autentifikáciou a ďalšími bezpečnostnými prvkami,“ zdôraznil Hrachala. Zdieľanie údajov, na ktoré upozorňuje Slovensko.Digital, je podľa Hrachalu závislé na vôli dotyčného držiteľa dokladu.
„Stáva sa to napríklad vtedy, keď potrebujete dať svoje údaje druhej strane pri predaji vozidla,“ vysvetlil s tým, že v takomto prípade je možné údaje zdieľať. Rovnako podľa neho môže byť toto využité v prípade menších dopravných nehôd. „A toto Slovensko.Digital vnímalo ako bezpečnostné riziko, čo, samozrejme, je nepochopením,“ doplnil Hrachala.
Ministerstvo vnútra podľa Hrachalu momentálne pracuje na tom, aby sa elektronická identita dala využiť nielen v komunikácii so štátom, ale aj s bankami alebo mobilnými operátormi. „Prípadne si uzavrieť poistku na nehnuteľnosť alebo životnú poistku,“ uviedol Hrachala.
Elektronicky by podľa neho v budúcnosti mohli fungovať napríklad preukazy zdravotnej a sociálnej poisťovne alebo zbrojný preukaz. Podľa organizácie Slovensko.Digital zavádzanie noviniek v elektronickej aplikácii eDoklady z dielne Ministerstva vnútra SR sprevádza netransparentnosť, vysoké náklady aj riziká ohľadom ochrany osobných údajov.
„V súčasnej verzii eDokladov je totiž možné, aby si overovateľ stiahol kópiu dokladu. Každý, komu predložíte svoj eDoklad, od úradníka až po recepčného v hoteli, si môže uložiť kompletný súbor vašich osobných údajov z občianskeho preukazu. Namiesto toho, aby sa údaje zobrazili len na overenie alebo aby ste vy sami vybrali aké údaje chcete poskytnúť, sú k dispozícii všetky aj na stiahnutie, čo je v rozpore s pravidlami ochrany osobných údajov, ale aj základnou opatrnosťou,“ uviedla organizácia Slovensko.Digital.
Tesco dáva priestor na kariérny rast pre každého