07. novembra 2025

Občianske združenia a nadácie získali z 2 % daní viac než 104 miliónov eur



Neziskovým organizáciám, nadáciám a občianskym združeniam bolo z 2 % z dane vyplatených viac než 104 miliónov eur. Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane podalo 916 697 fyzických a právnických osôb, pričom celková suma medziročne vzrástla približne o 3 milióny eur.



Občianske združenia a nadácie získali z 2 % daní viac než 104 miliónov eur

Finančná správa spracovala 916 697 vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Neziskové organizácie, nadácie a občianske združenia si tak doposiaľ prerozdelili viac ako 104 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o približne 3 milióny eur. V porovnateľnom období minulého roka (za zdaňovacie obdobie 2023) darovalo podiel zo zaplatených daní 918 236 daňovníkov, ktorí prijímateľom poukázali spolu 101 milióna eur.

Správcovia dane poukazujú podiel zaplatenej dane prijímateľom, ktorí sú pre daný rok uvedení v zozname prijímateľov vedenom Notárskou komorou SR. Tento zoznam je verejne dostupný na internetovej stránke www.notar.sk a na portáli Finančnej správy. V tomto roku je registrovaných 19 192 subjektov oprávnených prijímať podiel zaplatenej dane.

Kompletné vyhodnotenie spracovania asignácie dane zverejní Finančná správa SR do konca januára budúceho roka. V rovnakom období zároveň zašle neziskovým organizáciám, ktoré prijali finančné prostriedky, oznámenie o darcoch v prípade, že daňovník v podanom vyhlásení vyznačil súhlas so zaslaním svojich údajov prijímateľovi. Tento súhlas umožňuje Finančnej správe oznámiť prijímateľovi základné identifikačné údaje daňovníka, avšak bez uvedenia výšky darovanej sumy.


