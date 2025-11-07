|
Piatok 7.11.2025
|Denník - Správy
Kultúra Knižné novinky
07. novembra 2025
Stonehenge. Famózny Ken Follett odhaľuje mýtus o zrode legendy
Ako vznikol Stonehenge? Kto boli ľudia, ktorí dokázali postaviť niečo, čo odolalo času?
Ken Follett odpovedá vo veľkolepej ságe o láske, nádeji, vojne a túžbe po jednote. Stonehenge je román, ktorý spája legendu s ľudským príbehom – tak, ako to vie len Follett.
Hlavným hrdinom je Seft, mladý baník, ktorý uteká od tyranského otca a nachádza útočisko medzi pastiermi na Veľkej pláni. Tam stretáva Neen, dievča, ktoré mu ukáže inú tvár sveta – súcitnú, mierumilovnú a plnú nádeje. Jej sestra Joia je kňažka s veľkou víziou: sníva o kamennom kruhu, ktorý by navždy spojil rozdelené kmene.
No keď krajinu zasiahne sucho, začne sa boj o prežitie. Staré priateľstvá sa menia na nepriateľstvo, kmeňové napätie prerastá do vojny a zničený drevený pomník sa má zrodiť nanovo – z kameňa. Tak začína neľahká cesta, ktorá bude stáť mnohých život, no prinesie niečo, čo prežije veky.
Follett vo svojom diele majstrovsky spája historické poznatky s ľudskou drámou. Nejde len o rekonštrukciu pravekého sveta – Stonehenge je predovšetkým príbehom o ľuďoch, ktorí túžili po jednote, zmysle a porozumení.
Joia, kňažka s víziou, verí, že monument môže zjednotiť rozdelené kmene. Pre niekoho je jej sen bláznovstvom, pre iných svetlom v temnote. V dobe, keď vládne sucho, hlad a strach, sa rozhodne uskutočniť nemožné – presunúť pätnásť obrovských kamenných blokov a postaviť pamätník, ktorý sa stane srdcom novej viery.
Popri veľkých dejinných udalostiach sa Follett venuje aj jemným ľudským vzťahom. Zakázaná láska medzi mladými z nepriateľských kmeňov – Pia a Hanom – prináša do príbehu napätie a citovú hĺbku.
Zrod legendy – a výskum, ktorý jej predchádzal
Na rozdiel od väčšiny svojich historických románov sa Follett tentoraz pustil do obdobia, o ktorom existuje len minimum písomných prameňov. Inšpiroval ho archeológ Mike Pitts a jeho kniha How to Build Stonehenge (Ako postaviť Stonehenge).
Autor prešiel celé okolie Salisbury, rozprával sa s odborníkmi a pomocou fantázie sa snažil predstaviť si život ľudí, ktorí žili pred 4500 rokmi. Konzultantmi projektu boli Pitts a známy archeológ Phil Harding.
Stonehenge je akoby Follettovým poďakovaním dávnym staviteľom, ktorí svojím úsilím a vierou premenili obyčajnú planinu na miesto večnosti. Je to román, ktorý sa číta jedným dychom – plný emócií, napätia a vízie, že aj v temnote dejín sa vždy nájde niekto, kto verí v svetlo.
