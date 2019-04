Občianske združenie Divé maky hľadá talentované rómske deti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) - Občianske združenie Divé maky, ktoré viac ako 13 rokov pomáha nadaným rómskym deťom zo sociálne slabšieho prostredia v sebarealizácii, získaní vzdelania a úspešnom zaradení sa do života, hľadá nové talenty. TASR o tom informovalo OZ.uviedla koordinátorka štipendijného programu Divé maky Katarína Rabatinová. Súčasne vyzvala na prihlasovanie talentovaných rómskych detí do programu, ktorý im poskytuje šancu pracovať na rozvoji svojho potenciálu.Ako o tom informovalo OZ, hľadá deti zo sociálne znevýhodnených pomerov od šiestich do 16 rokov so speváckym, tanečným, divadelným, hudobným či športovým talentom. Mali by mať dobré výsledky v škole a chuť na sebe pracovať. Informácie potrebné na prihlásenie sú k dispozícii na www.divemaky.sk, prihlásiť sa možno do 15. mája.