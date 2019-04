Seehofer bráni Orbána

Na snímke Horst Seehofer. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 20. apríla (TASR) - Nemecký minister vnútra Horst Seehofer nesúhlasí s kritizovaním spôsobu vládnutia maďarského pravicovo-nacionalistického premiéra Viktora Orbána, hoci uznáva, že "to v niektorých bodoch, napríklad vo svojej kampani proti EÚ, prehnal". Vyjadril sa tak v rozhovore pre sobotňajšie vydanie švajčiarskeho denníka Neue Zürcher Zeitung, z ktorého citovala tlačová agentúra DPA.povedal Seehofer.dodal v súvislosti s kritizovanou plagátovou kampaňou Orbánovej vlády pred voľbami do Európskeho parlamentu. Tá bola namierená proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi ako údajnému podporovateľovi nezákonnej migrácie.Samotný Orbán sa označuje za predstaviteľa, čo napríklad nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier kritizoval akoBrusel s nevôľou sleduje Orbánovo striktné odmietanie utečencov a iných imigrantov, obmedzovanie názorovej slobody, problémy s nezávislosťou maďarského súdnictva a kroky proti mimovládnym organizáciám. Európski pravicoví populisti si maďarského premiéra cenia za jeho proticudzineckú politiku, nacionalistickú rétoriku a blízkosť k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, komentovala DPA.Predstavitelia pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko ho podľa nejPodobne ako Seehoferova Kresťanskosociálna únia Bavorska, aj Orbánova strana Fidesz patrí do konzervatívnej politickej skupiny Európska ľudová strana, jej členstvo však bolo v marci pozastavené.Seehofer sa v tom istom rozhovore vyjadril aj k aktuálnym nebezpečenstvám, ktorým je vystavené Nemecko. Hoci považuje za nebezpečných aj ľavicových či moslimských extrémistov,v ňom vyvolávajú krajní pravičiari.