Občianske združenie Dom svetla testovalo účastníkov Dúhového Pridu 2022 na HIV, syfilis a hepatitídu B a C

28.7.2022 (Webnoviny.sk) - V priebehu festivalového týždňa Dúhového Pridu navštívilo testovacie miesta prevádzkované občianskym združením Dom svetla Slovensko celkom 133 ľudí. Oproti poslednému testovaniu v roku 2019 to bol nárast o 21 osôb.„Testovanie prebiehalo v piatok 22. augusta v checkpointe Babušková a v sobotu 23. augusta v mobilnom testovacom checkpointe na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Zdravotníci urobili 133 testov na HIV, 130 na syfilis, 111 testov na hepatitídu C a 12 na hepatitídu B. Celkovo sme vyhodnotili 386 testov. Všetky uvedené infekcie sa prenášajú nechráneným pohlavným stykom alebo krvou,“ informuje v tlačovej správe občianske združenie.Najväčší záujem o testovanie mali osoby vo vekovej skupine 20 až 29 rokov (70 osôb) a 30 až 39 rokov (28) osôb. Otestovať sa prišlo 81 mužov, 42 žien a 10 osôb označilo iné pohlavie. Najviac záujemcov o testovanie prišlo z Bratislavského kraja (87 osôb).Najčastejším dôvodom návštevy testovacieho miesta bol nechránený sex pod vplyvom alkoholu. Občianske združenie Dom svetla Slovensko pripravuje otvorenie nového testovacieho checkpointu v Nitre, a to v Poliklinike Chrenová Fatranská 12.Občianske združenie Dom svetla Slovensko vzniklo v roku 2012 ako mimovládna nezisková organizácia. Hlavným cieľom združenia je odstránenie stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV, obhajovanie a presadzovanie ich ľudských práv. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti je aj prevencia šírenia HIV/AIDS v SR.