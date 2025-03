Občianske združenie Svetluna a SACKA podpísali Memorandum o spolupráci

Zodpovedné cestovanie

30.3.2025 (SITA.sk) - Občianske združenie Svetluna, ktoré poskytuje právnu pomoc pozostalým v oblasti repatriácií, vo štvrtok podpísalo Memorandum o spolupráci so Slovenskou asociáciou cestovných kancelárií a agentúr (SACKA) Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť bezpečnosť turistov, šíriť osvetu o zodpovednom cestovaní a pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitnú v nepredvídateľných životných situáciách v zahraničí.Repatriácie zosnulých sú procesy náročné nielen logisticky, ale aj administratívne a finančne, čo pre pozostalých predstavuje značný stres. V súčasnosti neexistuje jednotná právna úprava v oblasti repatriácií, čo celý proces komplikuje a predlžuje.Svetluna je jediná organizácia na Slovensku, ktorá pozostalým poskytuje potrebnú právnu pomoc a asistenciu pri repatriáciách, ako aj riešení súvisiacich náležitostí.„Mnohé situácie, ktoré vznikajú v dôsledku nepredvídateľných životných situácií, si vyžadujú rýchly a precízny zásah, aby sa minimalizovali komplikácie pre rodiny zosnulých. Včasná a úzka spolupráca zainteresovaných orgánov, ktoré do procesov vstupujú, je preto kľúčová,“ vysvetľuje zakladateľka Svetluna, o. z., Petra Podhorcová.Svetluna sa sústredí aj na vytvorenie globálneho systému spolupráce medzi autoritami a organizáciami, ktoré do procesu repatriácií vstupujú.Tento umožní rýchlejšiu a efektívnejšiu koordináciu procesov a minimalizuje stres a náklady pre pozostalých. V rámci svojej iniciatívy preto vo štvrtok Svetluna a Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr (SACKA) podpísali Memorandum o spolupráci.Cieľom spolupráce je prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestovného ruchu, ale aj zabezpečiť potrebnú podporu pre pozostalých, ktorí sa ocitnú v nepredvídateľnej životnej situácii v zahraničí a zefektívniť proces repatriácie zosnulých späť do ich domovskej krajiny.„Cestovné kancelárie zohrávajú dôležitú rolu nielen pri zabezpečovaní dovoleniek , ale aj pri poskytovaní podpory v krízových situáciách. Spolupráca medzi Svetlunou a SACKA znamená, že pozostalí budú mať dostupné všetky potrebné informácie o tom, ako správne postupovať v prípade nepredvídateľných situácií, pokiaľ nastanú a cestovné kancelárie budú pripravené poskytnúť ešte kvalitnejšiu asistenciu pri riešení všetkých potrebných formalít,“ vysvetľuje prezident SACKA, Roman Berkes „Dôležitou súčasťou zodpovedného cestovania je aj kvalitné cestovné poistenie. V rámci našej spolupráce sa preto zameriame aj na zvyšovanie povedomia o dôležitosti cestovného poistenia a zodpovedného prístupu k výberu cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry,“ dopĺňa zakladateľka Svetluna, o. z., Petra Podhorcová.Obe organizácie zároveň plánujú vytvoriť edukačné programy, ktoré umožnia (nielen) cestovným kanceláriám lepšie reagovať v krízových situáciách pochopiť procesy, ktoré sú s nimi spojené.Programy sa budú sústrediť na edukáciu pracovníkov v segmente cestovného ruchu o správnych postupoch pri poskytovaní asistencie pozostalým v procese repatriácií a zabezpečení potrebnej komunikácie so zainteresovanými autoritami na domácej a medzinárodnej pôde.