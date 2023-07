Občianski demokrati a ďalšie strany odsudzujú akúkoľvek formu násilia, vyzývajú k tomu aj poslancov

Odsudzujú násilie

Vrchol pokrytectva

4.7.2023 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady SR by mali jednoznačne odmietnuť násilie. Uviedol to predseda strany Občianski demokrati Slovenska (ODS) Politické strany združené na spoločnej kandidátke Maďarské fórum Demokratická strana dlhodobo odsudzujú akékoľvek prejavy násilia, a to nielen fyzického, ale aj psychického, uviedla strana v tlačovej správe. Psychické násilie, ktoré sa prejavuje formou verbálnych útokov a ponižovania obete, je podľa nej rovnako nebezpečné ako násilie fyzické.Politické strany združené na spoločnej kandidátke súhlasia s tým, že povinnosťou polície a prokuratúry je chrániť právo, spravodlivosť a životy všetkých občanov bez rozdielu. Zároveň dodávajú, že polícia nemôže byť všade a vždy, na Slovensku totiž ročne zaznamená až 1 500 prípadov násilia. Oveľa dôležitejšou je v súčasnej dobe miera tolerancie spoločnosti a každého jednotlivca k fyzickému a psychickému násiliu.Podľa Pavla Macka je odporné a poľutovaniahodné, že viaceré opozičné strany, najmä Smer-SD Hlas-SD , zneužívajú násilnú smrť mladej ženy v Dubnici nad Váhom na svoju populistickú agendu. Matúš Šutaj Eštok Monika Beňová totiž vyzývajú policajného prezidenta Štefana Hamrana na vyvodenie osobnej zodpovednosti a okamžité odstúpenie v súvislosti s týmto prípadom.„Vrcholom pokrytectva je, že mnohí, ktorí sa dnes priživujú na smrti obete násilia, odmietli Istanbulský dohovor pod zámienkou boja proti tzv. gender agende a za ochranu tzv. konzervatívnych hodnôt a tradícií. Ten Istanbulský dohovor, ktorý mal zamedziť násiliu na ženách,“ prízvukuje Pavel Macko, podľa ktorého dnes môžu títo poslanci pri hlasovaní o odvolaní predsedu NR SR svojím hlasovaním dokázať, aký je ich skutočný vzťah k tomuto vážnemu problému.„Pani Beňovej si dovolím pripomenúť, že po výzvach na ponižovanie a útoky na pani prezidentku, ktoré prišli z pódia, na ktorom stála ona osobne, voči sebe ani voči Smeru žiadnu zodpovednosť nevyvodila,“ skonštatoval na záver predseda ODS.