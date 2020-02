Obdobie medvedieho cesnaku sa blíži!

Pokiaľ si ho netrúfate hľadať vo voľnej prírode a riskovať zámenu s konvalinkou, potom stavte na istotu a zasaďte si ho na polotienisté až tienisté miesto vo vašej záhradke alebo vyrazte priamo do supermarketu, kde sa v poslednej dobe tiež bežne ponúka ako špenát či zelené korenie.

Osvedčený jarný životabudič

Medvedí cesnak je považovaný za jeden zo silných jarných životabudičov a takisto pôsobí pozitívne na imunitný systém. Obsahuje totiž veľké množstvo vitamínu C (150 mg v 100 g). „Pretože silne vonia po cesnaku, obsahuje tiež typické látky, ktoré za onou sírnatou vôňou stoja – allicín , vďaka čomu má antibakteriálny ,protizápalový účinok, stimuluje a napomáha imunitnému systému.

Lístky medvedieho cesnaku možno mixovať, trhať či krájať do zelených smoothie, šalátov, či koreniť polievky, rizotá, fašírky, omelety,“ radí Bc. Petra Húsková, hlavná výživová poradkyňa NATURHOUSE pre SR

Prírodné antibiotikum

Allicín je známym bojovníkom proti chrípke, prechladnutiu, respiračným problémom, angínam, hnačkám, stafylokokom aj streptokokom, prvokom trichomony, vírusom spôsobujúcim opary, mykózam a ďalším. V Číne napríklad pri akejkoľvek bakteriálnej či vírusovej nákaze odporúčajú užívať cesnak každé dve hodiny. Allicín je nestála zlúčenina a jeho príjem je nutné periodicky opakovať.

O medveďom cesnaku sa hovorí, že reguluje činnosť žalúdka, podporuje trávenie, urýchľuje hojenie rán a vredov, upokojuje kŕče hladkého svalstva, ničí črevné parazity, podporuje chuť do jedla a tvorbu krvi. Medvedí cesnak je nápomocný proti ateroskleróze, vysokému krvnému tlaku i astme. Oceníme ho pri liečbe mykóz a plesní, poruchách srdcového rytmu, chronických kožných problémoch. Pôsobí močopudne, tonizuje nervový systém a pomáha pri reumatických bolestiach.

RECEPTY:



PESTO Z MEDVEDIEHO CESNAKU

Suroviny: 200 g medvedieho cesnaku, 20 ml oleja (olivového), 50 g parmezánu, 10 g sezamového semienka, 2 g soli



Postup: Medvedí cesnak umyte, spoločne s olejom vložte do mixéra a jemne rozmixujte. Pridajte parmezán, soľ a sezamové semienko. Pár sekúnd ešte pomixujte, snažte sa však zachovať štruktúru semienka a kúsky syra. Umiestnite ho do pohára, zmes zalejte ešte trochou oleja, starostlivo uzavrite a nechajte v chladničke, kde vydrží niekoľko mesiacov.

ŠPENÁT Z MEDVEDIEHO CESNAKU

Suroviny: 500 g medvedieho cesnaku, 1 cibuľa, 1 vajce, 1 lyžica olivového oleja, 20 g slnečnicového semienka, himalájska soľ

Postup: Medvedí cesnak umyte, nakrájajte nadrobno, rovnako tak cibuľku, všetko dajte do panvice spoločne so semienkom, soľou, zalejte vodou a duste 20 minút. Na konci pridajte do zmesi vajíčko a ešte chvíľu prehrejte. Nakoniec pridajte kvalitný olej na dochutenie a dodanie nevyhnutného tuku pre využitie živín. Už nevarte, podávajte.

VAJÍČKOVÝ ŠALÁT S MEDVEDÍM CESNAKOM

Suroviny: 4 – 6 uvarených vajec, zväzok medvedieho cesnaku, soľ, korenie, 2 ks jarnej cibuľky, olivový olej, lyžička horčice, prípadne avokádo, trocha jogurtu alebo kokosového mlieka na zjemnenie zmesi

Postup: Uvarené vajcia ošúpte a pokrájajte. Rovnako tak nakrájajte zväzok opraného medvedieho cesnaku, zmiešajte s vajcami, pridajte soľ, pokrájané jarné cibuľky, čerstvo namleté čierne korenie, 1 – 2 lyžičky horčice. Zmes môžete spojiť hustým jogurtom alebo kokosovým mliekom a trochou jablčného octu, prípadne môžete pridať aj avokádo.

RUKOLOVÝ ŠALÁT S MEDVEDÍM CESNAKOM

Suroviny: veľká hrsť rukoly, hrsť medvedieho cesnaku, 5 sušených paradajok, 100 g srvátkového syra (napr. Pilos, Ricotta), 1 šalotka, citrónová šťava, 2 lyžice oleja z vlašských orechov, soľ, korenie

Postup: Rukolu dôkladne umyte spolu s medvedím cesnakom, do misy spolu s nimi pridajte pokrájané sušené paradajky (ak budú príliš vyschnuté, je potrebné ich dopredu namočiť), nakrájajte šalotku alebo menšiu červenú cibuľu, srvátkový syr, pridajte citrónovú šťavu, olej, soľ , korenie, dôkladne premiešajte a môžete podávať.