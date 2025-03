Obdobie poklesu sa na Slovensku skončilo, výrobné ceny narástli v energetike aj poľnohospodárstve

Nárast poľnohospodárskych výrobkov

Dôležitá podpora štátu

27.3.2025 (SITA.sk) - Výrobné ceny v domácom priemysle vo februári podľa Štatistického úradu SR medziročne vzrástli o 2,4 %. Tým sa ukončilo 13-mesačné obdobie poklesu. K tomuto nárastu prispelo zvýšenie cien v 12 z 16 odvetví, pričom najvýznamnejší vplyv mal rast cien v energetike o 4,2 %. Výrobcovia dopravných prostriedkov zaznamenali medziročný nárast cien o 4,4 %, zatiaľ čo ceny výrobcov z gumy a plastu rástli približne o 5 %.Naopak, pokles o 8,1 % bol pri výrobe ropných výrobkov. Za prvé dva mesiace roka 2025 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle stále nižšie o 0,1 %. Ceny priemyselných výrobcov v exporte vzrástli vo februári medziročne o 0,4 %, pričom za prvé dva mesiace roka bol nárast o 0,9 %.V poľnohospodárstve dosiahli výrobné ceny vo februári medziročný rast o 7 %, pričom rastlinné výrobky stúpli o 9,6 % a živočíšne o 4,9 %.Dvojciferný rast nad 10 % zaznamenali obilniny, strukoviny a olejnaté semená. V živočíšnej výrobe boli drahšie najmä ovce a jahňatá o 24 %, slepačie vajcia o 12 % a kravské surové mlieko o 8 %. Súhrnne za prvé dva mesiace roka vzrástli výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov o 7,3 %. Ceny stavebných prác boli vo februári medziročne vyššie o 2,9 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve vzrástli medziročne o 1,9 %.„Vývoj cien v tuzemskom priemysle nadviazal na cenový nárast spotrebiteľských cien, pričom spoločným menovateľom je najmä vzostup nepriamych daní premietajúcich sa do výstupných cien producentov,“ komentoval analytik 365.bank Tomáš Boháček . Pozitívnym impulzom bol podľa jeho slov pokles cien ropy, ktorý sa prejavil najmä v odvetviach náročných na energetické vstupy.„Domnievame sa, že rast cien spracovateľov, bude v najbližšej dobe pokračovať, pričom viditeľnejší nárast očakávame v poľnohospodárskom sektore,“ pokračoval Boháček. Ceny živočíšnych produktov by mohli na vstupe výroby stúpnuť o 15 %, ak by sa situácia slintačky a krívačky dostala podľa analytika pod kontrolu v ohniskách nákazy.Dôležitá bude podľa Boháčka aj podpora štátu, ktorá môže výrazne ovplyvniť finálne číslo, ale aj cenový vývoj pre koncových spotrebiteľov. Rastovým impulzom pre ceny spracovateľov bude v dohľadnom čase taktiež colná politika USA a EÚ , ktorá bude udržiavať cenové prirážky najmä v ťažkom priemysle.