Blanár rokoval s holandským ministrom zahraničia o nových investíciách, na stretnutie sa doviezli bicyklami – FOTO 

Ekonomická spolupráca

Miliónová produkcia v Prešove

Povojnová rekonštrukcia Ukrajiny

Posilňovanie európskej obrany

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.3.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ) rokoval v Holandsku o nových investíciách a posilnení bezpečnosti Európy. Šéf slovenskej diplomacie vycestoval do Holandského kráľovstva, kde rokoval s holandským ministrom zahraničných vecí Casparom Veldkampom.Ako informoval rezort diplomacie, ministri na rokovanie vyrazili na bicykloch s cieľom podporiť tento ekologický spôsob dopravy, ktorý je v Holandsku mimoriadne rozšírený. Ministri potvrdili záujem o zintenzívnenie politických aj ekonomických kontaktov, ktorých základným rámcom je podľa slov ministerstva členstvo v EÚ „Základom slovensko-holandských vzťahov je ekonomická spolupráca. Vzájomná obchodná výmena sa ročne blíži k štyrom miliardám eur a je pre Slovensko dlhodobo pozitívna vďaka vývozu automobilov. Ďalší potenciál jej rastu vidíme v oblastiach zelených technológií, jadrovej energetiky či obrannom priemysle,“ priblížil Blanár s tým, že Holandsko patrí medzi piatich najväčších investorov v SR.Ako spresnil, približne 50 firiem tu preinvestovalo viac ako deväť miliárd eur. Minister súčasne podotkol, že na východe Slovenska sú realizované ďalšie holandské investície. „Potvrdzuje sa tak vnímanie Slovenska ako dobrej destinácie pre zahraničné investície," vyhlásil Blanár. Rezort diplomacie ďalej informoval, že holandská spoločnosť Dejong má po vybudovaní závodu v priemyselnom parku pri Prešove ambíciu produkovať milión nerezových zásobníkov na teplú vodu ročne, čím by sa továreň stala ich najmodernejším a svetovo najväčším výrobcom.„Vďaka ďalšej holandskej firme BDR Thermea Group investujúcej vo Vranove nad Topľou získava východ Slovenska závod na výrobu tepelných čerpadiel a zásobníkov na vodu z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele," doplnilo ministerstvo.Šéf slovenskej diplomacie ďalej informoval aj o ďalších možnostiach hospodárskej spolupráce, ktoré sa ponúkajú pri povojnovej rekonštrukcii Ukrajiny. Slovensko by podľa Blanára mohlo byť vzhľadom na svoju polohu a infraštruktúru vstupnou bránou pri investovaní do povojnových opráv zo strany Holandska a ďalších európskych krajín. V súvislosti s vojnovým konfliktom Blanár zopakoval, že SR podporuje mierové riešenie v súlade s princípmi Charty Organizácie Spojených národov „Zhodli sme sa, že EÚ by mala byť nápomocná pri dosahovaní prímeria a napokon mieru, pretože vzhľadom na množstvo sankcií uvalených na Ruskú federáciu je v tomto procese významným partnerom. Zároveň je potrebné maximálne podporiť mierové úsilie novej americkej administratívy a prezidenta Donalda Trumpa ,“ doplnil Blanár.Súčasne pripomenul, že slovenská vláda podporuje nezávislú, demokratickú a prosperujúcu Ukrajinu, ako aj jej členstvo v EÚ po splnení všetkých podmienok. Blanár súčasne holandskému ministrovi poďakoval za príspevok Holandska, ktoré k zaisteniu bezpečnosti Slovenska poslalo na územie SR v marci 2022 v rámci predsunutej obrany NATO vojakov a systém protivzdušnej obrany Patriot.„Tento príspevok Holandska vnímame ako prejav solidarity voči Slovensku a našim obyvateľom v krízovom období," uviedol minister. Súčasne potvrdil, že Slovensko ostáva zodpovedným a spoľahlivým partnerom v NATO, a že víta posilňovanie európskej obrany, ale vníma aj potrebu udržania dobrého partnerstva so Spojenými štátmi americkými. Súčasne informoval o pripravenosti vlády SR diskutovať o postupnom zvyšovaní výdavkov na obranu. Podotkol však, že je do nich potrebné zahrnúť aj investície určené na dvojaké použitie, akými sú napríklad nové nemocnice, mosty či cesty.