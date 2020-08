Obe strany líbyjského konfliktu oznámili okamžité prímerie, situáciu víta aj OSN

Víta to aj OSN

Rozpor v NATO

21.8.2020 (Webnoviny.sk) - Konkurenčné strany v líbyjskom konflikte oznámili okamžité prímerie. Medzinárodne uznávaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise vo vyhlásení tiež vyzvala na konanie volieb budúci rok v marci. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Premiér vlády národnej jednoty Fájiz Sarrádž podľa jej stránky na sociálnej sieti Facebook vydal inštrukcie pre všetky vojenské zložky o okamžitom pokoji zbraní na všetkých územiach Líbye.Jeho konkurent, generál samozvanej Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífa Haftar , ktorý kontroluje značnú časť Líbye na východe a juhu, dianie priamo nekomentoval. Prímerie však oznámil jeho spojenec, predseda parlamentu sídliaceho na východe krajiny, Aguila Sálih.Prímerie privítala Organizácia Spojených národov (OSN) aj egyptský prezident Abd al-Fattáh as-Sísí , ktorý podporuje Haftara.Líbya upadla do chaosu po povstaní, ktoré v roku 2011 pripravilo o moc aj život diktátora Muammara Kaddáfího. V súčasnosti je rozdelená medzi dve konkurenčné administratívy, ktoré podporujú rôzne krajiny.Na strane vlády v Tripolise stoja Turecko, Taliansko či Katar, zatiaľ čo Haftara podporujú Rusko, Egypt a Spojené arabské emiráty. Predpokladá sa, že generála podporuje aj Francúzsko, hoci Paríž to opakovane popiera.Konflikt v Líbyi spôsobil aj rozpor v NATO . Minulý mesiac Francúzsko pozastavilo svoju účasť v operácii Sea Guardian a obvinilo Turecko, že porušuje zbrojné embargo, ktoré na Líbyu uvalila OSN.Kroku predchádzal údajný incident medzi tureckými loďami a francúzskou vojnovou loďou v Stredozemnom mori, ktorý Ankara rázne poprela.