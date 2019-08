Obec Červená Voda dostala pomenovanie podľa zafarbeného potoka

Na snímke park v obci Červená Voda v okrese Sabinov, ktorý má tvar Slovenska. Červená Voda 23. augusta 2019. Foto: EASY FOTO TASR – Maroš Černý Foto: EASY FOTO TASR – Maroš Černý

Na snímke starosta obce Červená Voda v okrese Sabinov Pavol Džačovský pri historickom medzníku zo 16. storočia v lese nad obcou. Červená Voda 23. augusta 2019. Foto: EASY FOTO TASR – Maroš Černý Foto: EASY FOTO TASR – Maroš Černý

Park v tvare Slovenska má vyznačenú diaľnicu i tunely

Obec chce spropagovať vzácny kameň zo 16. storočia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Červená Voda 24. augusta (TASR) – Obec Červená Voda vznikla v roku 1956 odčlenením od mesta Sabinov. Ako povedal starosta obce Pavol Džačovský, z rozprávania svojich starých rodičov vie, že miestni chceli byť názvom obce výnimoční, a preto ju pomenovali podľa zafarbeného potoka.uviedol pre TASR Džačovský.Ešte predtým sa ako časť Sabinova volali Sabinov-Majere a po roku 1900 Sabinovské Dvory. Pred 40 rokmi mala obec podľa starostu 500 obyvateľov. Tým, že tam však platila stavebná uzávera, ich počet klesol.priblížil starosta.Ako ďalej uviedol, v roku 1900 polovica vtedajšej časti Majere vyhorela.povedal Džačovský.V súčasnosti sa obec podľa jeho slov rozvíja. Každý rok vydávajú stavebné povolenie minimálne na dva rodinné domy.vysvetlil Džačovský.Prioritou vedenia obce je pokračovať v rekonštrukcii a budovaní nových miestnych komunikácií.dodal starosta obce.Park v obci Červená Voda v okrese Sabinov má tvar Slovenska. Obec podľa jej starostu Pavla Džačovského využila priestor za obecným úradom. Tvar krajiny si vybrala preto, lebo miestni sú hrdí na to, kde žijú. Park vybudovala obec z programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko.uviedol pre TASR starosta.priblížil starosta s tým, že najdlhšiu rieku na Slovensku Váh znázorňuje potôčik, ktorý vyviera spod Tatier a tečie na juh do Dunaja.Na mieste, kde sa nachádza obec Červená Voda, je besiedka. Najdlhší tunel Branisko a pripravovaný tunel Višňové znázorňujú pergoly.Park podľa starostu navštevujú turisti, ktorí idú do susednej obce Ľutina, významného gréckatolíckeho pútnického miesta, alebo na kopec Lysá.dodal Džačovský.Nad obcou Červená Voda v Sabinovskom okrese sa nachádza kameň, ktorý pripomína historickú udalosť zo 16. storočia. V roku 1567 ho tam dal osadiť vtedajší feudál Pečovskej Novej Vsi Gašpár Péchy. Obec ho chce spropagovať a prilákať tam turistov.uviedol pre TASR starosta obce Červená Voda Pavol Džačovský.doplnil Dušan Podlipa z Občianskeho združenia Folklórny súbor Jablonečka s tým, že ide o významnú stredovekú pamiatku v rámci východného Slovenska.V spolupráci s aktivistami z občianskeho združenia, ktoré má záujem o záchranu tohto historického medzníka, by obec podľa starostu chcela pri kameni vybudovať altánok a zároveň vyznačiť k nemu turistickú trasu.Obec Červená Voda leží na južnom úpätí Čergova, vo východnej časti Šarišského podolia. Stred obce je v nadmorskej výške 500 metrov nad morom.priblížil Džačovský.Cez obec vedie okružná cyklostrasa Sabinov - Pečovská Nová Ves - Ľutina - Jakovany - Červená Voda a Sabinov.