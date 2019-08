Nitriansky samosprávny kraji má obavy zo štrajku vodičov

Na snímke zmodernizovaná autobusová stanica v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 24. augusta (TASR) – Štrajková pohotovosť a prípadný ostrý štrajk vodičov autobusov spoločnosti Arriva Nitra by mohli skomplikovať prímestskú dopravu v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK). Vodiči vstúpili do štrajkovej pohotovosti v polovici júla po tom, ako sa so zamestnávateľom nedohodli na raste tarifných miezd. Na pondelok (26. 8.) už odborári avizovali vyhlásenie ostrého štrajku.Krajským poslancom sa vzniknutá situácia a hrozba komplikácií v prímestskej autobusovej doprave nepáči. Na augustovom rokovaní hovorili o otvorení zmluvy s Arrivou Nitra, ale aj o možnosti vypísania nového tendra na dopravcu. Podľa slov predsedu NSK Milana Belicu sú momentálne medzi dopravným podnikom a NSK rokovania, na ktorých sa má nájsť riešenie situácie. To by okrem iného mohlo spočívať aj v tom, že by kraj dopravcovi zákonným spôsobom pomohol pri zvýšení platov vodičov. Experti však najprv musia povedať, či NSK môže takýmto spôsobom vstúpiť do zmluvy s Arrivou Nitra, ktorá bola v roku 2016 podpísaná na základe medzinárodného tendra.Podľa Belicu kraj zatiaľ takéto jednoznačné stanovisko k dispozícii nemá.vysvetlil Belica.Ako pripomenul, rokovania o mzdách vodičov autobusov sú problémom, ktorý je medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Kraj však podľa neho nemôže dopustiť, aby bola ohrozená prímestská doprava.zdôraznil Belica.