Obec Lomnička zrejme čelí britskej mutácii COVID-19, na opatrenia dohliadajú policajti aj vojaci

Vysoká pozitivita

Opäť ich pretestujú

Hliadky pomohli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Niektorých obyvateľov rómskej obce Lomnička v Staroľubovnianskom okrese čaká na budúci týždeň testovanie formou RT-PCR testov. V obci s približne 3 200 obyvateľmi sa vyskytlo za krátky čas viac prípadov ochorenia COVID-19. Obyvatelia majú za sebou dve kolá celoplošného testovania, niektorí museli absolvovať PCR testy „Domnievame sa, že by mohlo ísť aj o zmutovaný vírus SARS COV 2, teda britskú mutáciu. Informáciu o tom, či sa nám to potvrdí, alebo nie, očakávame v krátkom čase,“ povedala pre agentúru SITA regionálna hygienička Mária Mancalová.V prvom kole celoplošného testovania bolo v Lomničke otestovaných 1 260 ľudí, z toho bolo 51 pozitívnych. „Keďže pozitivita bola v Lomničke na úrovni 4,04 percenta, bezpečnostná rada okresu navrhla odporúčanie, aby sa celoplošné testovanie zopakovalo,“ vysvetlila Mancalová.V druhom kole počas posledného januárového víkendu otestovali 1 002 obyvateľov žijúcich na území obce, miera pozitivity bola 2,09 percenta.V rámci epidemiologického vyšetrovania bolo počas prvého kola identifikovaných aj 162 úzkych kontaktov, ktorým bola nariadená karanténa. Pre nich sa tam počas tohto týždňa v utorok a stredu konalo PCR testovanie.„Z uvedeného počtu malo 31 osôb pozitívny výsledok RT-PCR,“ informovala regionálna hygienička. Ako dodala, úzke kontakty pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 po druhom kole celoplošného skríningového testovania by mali absolvovať testovanie formou RT-PCR testov v stredu 10. februára.Na dodržiavanie nariadení izolácie a karantény v Lomničke dohliadajú policajti aj vojaci, ktorí kontrolujú ľudí pri vstupe do obce. „Do obce alebo z nej sa žiaden jej obyvateľ bez potvrdenia testu o negatívnom výsledku nedostane,“ povedala pre SITA prednostka obecného úradu Viera Kyselová.Podľa jej slov hliadky pomohli, obyvatelia majú rešpekt a karanténu podľa nej dodržiavajú lepšie. „Nájdu sa však aj takí, ktorí tak nerobia,“ dodala.