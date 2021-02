Obvinený podnikateľ Suchoba je stále v zahraničí, nekomunikuje s právnikom ani s partnermi

S právnikom komunikovala len matka

Odsúdiť by ho mohli v neprítomnosti

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Podnikateľ Michal Suchoba , ktorého polícia obvinila v rámci akcie Mýtnik, je stále v zahraničí a nehlási sa ani svojmu právnikovi. Informoval o tom denník Sme na svojej internetovej stránke.Michala Suchobu obvinili z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku 29. januára, keď Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahovala v súvislosti s akciou Mýtnik, sa nachádzal mimo Slovenska.Ako ďalej uviedol denník Sme, Suchoba poveril svojím zastupovaním advokáta Richarda Biročáka. Údajne s ním však nekomunikoval priamo, ale len cez svoju matku. Advokát hovorí, že o obvinenom zatiaľ nič viac nevie. „Ak bude chcieť prísť, tak to napíše orgánom činným v trestnom konaní alebo sprostredkovane mne. Zatiaľ sa tak nestalo," povedal pre Sme Biročák.O prípadnom návrate Suchobu nechcela denníku hovoriť ani podnikateľova matka. Dlhšiu dobu vraj neboli s podnikateľom v kontakte jeho partneri z firmy Allexis Group. Nevedia tak ani to, kde sa momentálne nachádza.Najpravdepodobnejším miestom jeho výskytu sú Spojené arabské emiráty, kde trávi každoročne aj niekoľko mesiacov. V tejto krajine bol podľa televízie Joj aj minulý týždeň, keď polícia akciu Mýtnik rozbehla. Ako zhodnotilo Sme, ak sa tieto informácie potvrdia a Michal Suchoba sa pre návrat domov nerozhodne dobrovoľne, snaha o jeho vydanie sa môže skomplikovať.Slovensko s emirátmi nemá žiadnu bilaterálnu zmluvu, ktorá by riešila vydávanie obvinených, pripustilo ministerstvo spravodlivosti. Po obvinenom zatiaľ polícia nevyhlásila pátranie a prokuratúra denníku nechcela povedať, či budú v jeho prípade žiadať o medzinárodný zatykač.Keďže si Michal Suchoba vybral advokáta, konať by sa mohlo aj v jeho neprítomnosti. Teoreticky by ho tak mohli aj odsúdiť v čase, keď by bol na úteku.