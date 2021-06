Obec Lúky v púchovskom okrese žije referendom, obyvatelia rozhodnú o osude miestnej lekárne

Počet podpisov bol dostatočný

12.6.2021 (Webnoviny.sk) - Obyvatelia obce Lúky v Púchovskom okrese v sobotu majú možnosť rozhodnúť, či v miestnej lekárni bude naďalej pôsobiť jej doterajšia prevádzkovateľka Emília Vondrová.Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo referendum po tom, čo oň v petičnej akcii požiadalo 244 miestnych občanov.Podnetom k petičnej akcii bola výpoveď nájomnej zmluvy zo strany obce, ktorú schválilo na januárovom rokovaní obecné zastupiteľstvo.Aj keď pri kontrole podpisových hárkov príslušná komisia šesť podpisov vyradila, 238 podpisov je dostatočný počet a mierne prekračuje potrebnú 30-percentnú hranicu pre vyhlásenie referenda.V referende sa Lúčania môžu vyjadriť, či sú za to, aby nájomný vzťah so súčasnou prevádzkovateľkou lekárne v budove bývalého zdravotného strediska zostal zachovaný a navyše bez akejkoľvek zmeny nájomnej zmluvy.Hlasovať v referende môžu v sobotu od 7:00 do 20:00 v miestnom kultúrnom dome. Právo zúčastniť sa na referende má 750 voličov, a na to, aby bolo referendum platné, sa na ňom musí zúčastniť nadpolovičná väčšina.